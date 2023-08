Lecsófesztivál 2023: Hooligans, Rudán Joe és retrobuli hajnalig

Nincs igaza annak, aki azt mondja, hogy augusztus huszadika után véget ér a nyár. Balatonkenesén ugyanis pont egy héttel később, augusztus 26-án kezdődik a mulatság: tizenkilencedik alkalommal jön az Országos Lecsófesztivál, ahol a talpalávalót többek között Rudán Joe és a Hooligans muzsikája szolgáltatja majd.

Nincs nyár lecsó nélkül, ez nem vitás. Balatonkenesén pedig meg is adják a módját, hogy minden évben megünnepeljék a zöldséges magyar ínyencséget. A magyarok világhírű nyári finomsága kiváló példa arra, hogy ahány ház, annyi szokás, hiszen megszámlálhatatlan lecsórecept kering az országban, így nem csoda, hogy augusztus 26-án is lecsófőző versennyel indul a buli, aminek a házigazdája nem más, mint a „Kató néniként” elhíresült népszerű humorista, Ihos József lesz. Miközben pedig rotyognak majd a különlegesebbnél különlegesebb finomságok a bográcsokban, gyerekkoncert, kézműves vásár, délután pedig Rudán Joe akusztikus koncertje, és country táncbemutató szórakoztatja majd a lecsó szerelmeseit. Az estére ígért, hajnalig tartó retromulatság előtt pedig exkluzív koncertet ad a Hooligans, akiket biztosan nem kell bemutatni senkinek. Az 1996 óta alkotó, és évtizedekig populáris rockot játszó együttes ráadásul két éve egy másik arcát is megmutatta a hazai rockrajongóknak – az utóbbi időben ugyanis karcosabb nótákat is piacra dobtak – ennek ellenére egészen biztos, hogy a korábbi, dallamtapadás-veszélyes slágereik is felcsendülnek majd ezen a kenesei éjszakán.

XIX. Országos Lecsófesztivál

Időpont: 2023. augusztus 26.

Helyszín: Balatonkenese, Széchenyi park

[2023.08.22.]