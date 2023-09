Szeptember 7-én kezdődik az érdi dzsesszfeszivál Szeptember 7. és 10. között várja az érdeklődőket az AVL-Érdi Jazz Fesztivál koncertekkel, tárlattal és irodalommal. A fesztivál fellépői Magyarországról, az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és Lengyelországból érkeznek dzsessz-rock, blues, kortárs dzsessz és kubai ritmusokkal - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Jazz és irodalom műsorban Pozsár Eszter fuvola- és szaxofonművész és Szabó T. Anna író, költő lép fel szeptember 7-én este az AVL Székházban. Szeptember 8-án kiköltözik a fesztivál a Magyar Földrajzi Múzeum festői kertjébe, a fedett kocsiszínbe, ahol az angol Polly Gibbons énekesnő és Oláh Krisztián kvartettjét hallgathatja meg fél 6-kor a közönség. Ezt követően lengyel és magyar művészek tartanak lemezbemutatót, a Vas Bence-Bukowski-Szmanda Trióhoz Fekete-Kovács Kornél és Gyárfás István csatlakozik.



Szeptember 9-én Hollai Krisztina és az érdi Homolya Gábor képzőművész az Érdi Galériában tart tárlatbemutatót a fél 6-kor kezdődő koncert előtt.



Az Udvardi Márton trombitás által jegyzett Ég Alatti 5 zenekar Baló Sámuellel és Baló Istvánnal mutatja be legújabb lemezét, majd a Jimi Hendrix dzsesszesített feldolgozásait játszó Halper-Hendrix Experimenthez az amerikai bluesénekes, Ric Toldon és Oláh Kálmán dzsessz-zongorista csatlakozik. Az utolsó napon a fiatalok mutatkozhatnak be. Idén Jákli Zsófi basszusgitáros és Majercsik Lili énekesnő új zenekara lép fel, majd az energikus kubai énekesnő, Elsa Valle és zenekara zárja a fesztivált.



A dzsesszfesztivál már augusztus közepén elkezdődött Százhalombattán a Summerfesttel való új együttműködés keretében, de a hagyományos fesztivál szeptember 7-én indul Érden.



A részletes program a www.erdijazzfesztival.hu oldalon olvasható. MTI [2023.09.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.03.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu