Fontos bejelentések a Katonában - megtartották az évadnyitót

2023. augusztus 21-én tartották meg a budapesti Katona József Színház évadnyitó társulati ülését. Az esemény elején a Fővárosi Önkormányzat képviseletében Dr. Bősz Anett, humán területekért felelős főpolgármester-helyettes jubileumi díjat adott át a társulat kötelékében 40 éve dolgozó munkatársaknak; Bodnár Erikának, Bán Jánosnak, Szirtes Áginak, Szacsvay Lászlónak, Ujlaki Dénesnek, Zsámbéki Gábornak, valamint Horváth Józsefné Györgyike, nézőtéri felügyelőnek és Kádár Istvánné Margó, könyvelőnek. Máté Gábor elmondta: A színház immár több mint négy évtizedes fennállása, tartós léte, a mindennapjainkat elnehezítő kultúrpolitikai ellenszélben talán még a korábbinál is nagyobb jelentőséggel bír. Különösen, ha az állandósuló társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásokat is figyelembe vesszük. Nem lehet szó nélkül elmenni a kulturális támogatások aránytalan, részrehajló elosztása és a függetlenek totális kivéreztetése mellett sem, valamint fájón szembeötlő az is, ahogyan az egzisztenciális kiszolgáltatottság egyre váratlanabb körökben teszi legitimmé a jelenlegi kultúrpolitika hatalomtechnikai módszereit. Az igazgató Csepeli György szociológus, Mozgó Világban megjelent Hadik-kritikájából idézett: „Ha a társadalmat szervező hatalom a törvény helyett az önkény útját választja, előbb vagy utóbb eljön a pillanat, amikor szüksége lesz jól fizetett emberekre, akiknek az lesz a feladtuk, hogy az alávetettekkel elhitessék, hogy ami van, az a létező világok legjobbika, a rendszer, melyben élnünk adatott, nélkülük ugyan, de értük működik, lehetőleg az örökkévalóságig…Az önkénynek egyszerűbb a dolga, amikor hatalma fenntartása érdekében lemond a nyílt elnyomásról, s helyette az alattvalókra bízza, hogy szeressék meg elnyomóikat. Nincs szükség diktatúrára, megteszi a hegemónia, mely vértelenül és fájdalom nélkül feledteti el az elnyomottakkal a szabadság különben fájó hiányát."



Tervezett bemutatóinkkal azon szemlélet mentén indulunk neki a 2023/2024-es évadnak, hogy továbbra is hiszünk benne: a színház az évek óta nem csituló viharos időkben sem veszíthet társadalomformáló erejéből. A viszontagságos körülmények között is féltve őrzött társulati létforma pedig komoly értéket képvisel, kapaszkodót jelent ezen a nehezített pályán.” – tette hozzá Máté Gábor. Mint azt már korábban bejelentették, idén Gloviczki Bernát, Jakab Balázs, Kanyó Kata, Pásztor Dániel színművészek, a Fullajtár –Zsámbéki, majd Jákfalvi-Tárnoki-osztály idén végzett növendékei, valamint Szabó-Székely Ármin dramaturg csatlakozik a társulathoz. A hétfői eseményen kiosztották a Vastaps 2022/23-as díjait. Az elismerés támogatója a Mastercard. Legjobb rendezés: Tarnóczi Jakab - Magányos emberek

Legjobb női főszereplő: Jordán Adél - Hedda Gabler

Legjobb férfi főszereplő: Lengyel Benjámin – Magányos emberek

Legjobb női mellékszereplő – Pelsőczy Réka – Magányos emberek

Legjobb férfi mellékszereplő – Mészáros Béla – Hedda Gabler, Tíz eszkimó, Vízityúk

Különdíj: Dohy Balázs – A politikusok A Színikritikusok díjának szeptember 17-i átadóját – amely a Katonában, a tatabányai Jászai Mari Színház közreműködésével kerül megrendezésre – két jelöléssel várhatja a társulat; legjobb női főszereplő kategóriában, a Médeiában nyújtott alakításáért, Pálos Hannát, legjobb női epizódszereplő kategóriában, a Magányos emberekben megformált karakterért pedig Pelsőczy Rékát jelölte a zsűri. 2023/24 első bemutatóját október 7-én tartják. Kocsis Gergely Kedd című művét a szerző rendezi a Kamrában. Szereplők: Fekete Ernő, Pelsőczy Réka, Vizi Dávid, Dankó István, Fullajtár Andrea



Ezzel párhuzamosan Székely Kriszta, Szabó-Székely Ármin dramaturggal közösen dolgozva Madách Imre klasszikusából, Az ember tragédiájából, Embtrag – Keressétek az Urat, amíg megtalálható! - címmel készít előadást, melynek bemutatója október 8-án lesz a nagyszínpadon.

Szereplők: Bezerédi Zoltán, Béres Bence, Bodnár Erika, Elek Ferenc, Gloviczki Bernát, Jakab Balázs, Kanyó Kata, Lengyel Benjámin, Mentes Júlia, Pálmai Anna, Pásztor Dániel, Rajkai Zoltán, Rezes Judit, Szirtes Ági, Ujlaki Dénes A naptári év végén még két premiert tartanak. December 15-én Boris Vian Pekingi ősz című darabját láthatja a közönség a Kamrában, Laboda Kornél és a rendező, Fehér Balázs Benő adaptációjában. Ezt követően, december 16-án Tarnóczi Jakab rendezésében az Extázis bemutatójára kerül sor a nagyszínpadon. A szövegkönyvet a rendező és Varga Zsófia dramaturg közösen jegyzi. Az évad második fele a következőképpen alakul; 2024. február végi premierrel Ruben Östlund Lavina című filmjéből Pelsőczy Réka készít színpadi változatot a Belvárosi Színházban. Az előadás a Katona és az Orlai Produkció együttműködésében jön létre.



Szintén februárban Bagossy Júlia, a Katona művészeinek közreműködésével, tantermi előadásként viszi színre Kertész Imre Sorstalanság című önéletrajzi regényét. Az előadás iskolák mellett a Sufniban is látható lesz. A produkció a Behívó színházpedagógiai programjának részeként valósul meg.



Áprilisban 25-én, a Sufni-projekt II. keretein belül a Psyché című előadás bemutatójára várják a nézőket. A darab szövegkönyvét a rendező, Kizlinger Lilla és Bíró Zsombor Aurél közösen írta. A mentorprogram vezetője Zsámbéki Gábor.



Ezzel párhuzamosan Horváth Péter Jóccakát című darabját Ascher Tamás állítja színpadra a Kamrában. A premiert április 26-án tartják. Másnap, április 27-én Dömötör András rendezésében, a Mefisztóland munkacímű produkciót láthatja a közönség a nagyszínpadon. Az adaptációért a rendező, valamint Laboda Kornél és Benedek Albert felel.



A 2023/24-es évad utolsó új produkciójára – előbemutatóként – várhatóan júniusban kerül sor. Szintén a Sufni-projekt II. részeként, Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regénye alapján, Sárszeg - világmegnemváltás címmel készít előadást a rendező Antal Bálint. Az adaptációt Törley-Havas Sára dramaturggal közösen készítik.



A Behívó idei kiemelt programsorozata Az ember tragédiájához kapcsolódik; fiatalok gondolják tovább Madách művét a mai világban, középiskolásoknak több fordulós vetélkedőt, felnőtteknek vizuális művészetekre épülő pályázatot terveznek. A Katona Klub munkája több új csoporttal folytatódik, továbbá már a harmadik közös projektbe vágnak bele a Rákospalotai Leánynevelő Intézettel. Az évad legvégén a YouPerform2024 nemzetközi fesztivál keretében magyar, román, olasz, német, francia és holland fiatalok dolgoznak majd együtt.



A színház legfrissebb Évadkönyvében minden évből egy-egy jelentős előadás fotójával és ahhoz kapcsolódó interjú-, valamint kritikarészlettel tekintenek vissza a Katona első negyven évére. A 40 év 40 kép tematikájú gyűjtésbe természetesen nem férhetett bele az összes fontos produkció – sokszor igen nehéz volt az adott évből csupán egyet kiválasztani –, de a kötetben megjelenő fotók, gondolatok mégis valamiféle esszenciaként mutatják be a Katona József Színház kezdetektől napjainkig tartó „pályaívét”. Az évadkönyv augusztus végétől található meg a Közönségszolgálati Irodában.



Pártolói körüket mostantól Vállalati együttműködési programmal is bővítik, szeretnék, ha már idén, kölcsönösségi alapon, szoros partnerségben dolgozhatnánk együtt sikeres hazai vállalkozásokkal.



Ettől az évadtól pedagógusok számára, a korábbinál nagyobb mértékű, 30%os kedvezménykártyát vezetnek be, a diákoknak és a nyugdíjasoknak pedig 25%-os jegyárkedvezményt biztosítanak.



