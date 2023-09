Haccacáré: Új tag érkezik a produkcióba Gömöri András Máté helyett Csengeri Attila a Haccacáréban Gömöri András Máté, immár Kanadában tartózkodik, ahonnan továbbra is szoros kapcsolatot ápol a rajongóival a közösségi médián keresztül. A szerepét, Csengeri Attila vette át, garantálva az est felejthetetlen szórakoztatását. Attila mellett, Mahó Andrea, Simon Panna Bogi és Dr. Káel Norbert gondoskodnak a zenei időutazásról, ahol a 1920-as évek hangulatát varázsolják a publikum elé.Önfeledt, vonzó, pompás és ragyogó korszakot tárnak elénk, mellyel picit eltávolodhatunk a hétköznapok feladataitól. A könnyed, laza, jól ismert dalokat közül biztos, hogy felcsendül a Pá kis aranyom pá, Meseautó, Éjjel az omnibusz tetején, Kellene ma éjjel egy kis haccáré...stb. A dalok között bőven számíthatunk mini humoros pillanatokra. Haccacáré: Zajos Mulatozás az Orfeumban

Előadók: Mahó Andrea, Simon Panna Bogi, Csengeri Attila és Dr. Káel Norbert

Időpont: 2023. szeptember 28.

Helyszín: Orfeum Mulató

Kapunyitás: 18:30

Programkezdés: 20:00

Korhű ruhákban várják a szórakozni vágyókat.

Dress code:

Hölgyek: Elő a flitteres ruhával, a marcell hullámokkal, az erős sminkkel és a lenyűgöző ékszerekkel.

Urak: Mellény, nadrágtartó, csokornyakkendő, kalap, sétapálca és persze a jómodor se maradjon otthon.

Ha készen álltok egy fergeteges estére ízletes három fogásos vacsorával és finom koktélokkal, akkor ne habozzatok, hisz a jegyek online érhetőek el és helyek korlátozottak!

Az estéhez való hűség jegyében örömmel látjuk vendégül Önöket korhű ruhákban.

Jegyvásárlás Mahó Andrea: Jászai Mari-, EMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő, szinkronszínésznő, színitanodát végzett Gór Nagy Máriánál, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetemem tanult. Számos színházban játszott, mint a Győri Nemzeti Színház, Budapesti Operettszínház, Madách Színház, Székesfehérvári Vörösmarty Színház és a Pesti Magyar Színház. Hangjával és tehetségével már több ízben elvarázsolta a világhírű zeneszerzőket mint például Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg és előadóművészeket, mint Rhoda Scott, José Cura.



Simon Panna Bogi: színésznő, énekesnő, a Nemzetközi Énekverseny (Ezüst Hóvirág) 'Az én hangom és a Francia nyelvű Énekverseny első helyezettje. A budapesti Operettszínház tagja, főbb szerepei: Sheik-Sater: Tavaszébredés - Martha, Rómeó és Júlia – Róza, Elfújta a szél - Melanie Hamilton továbbá a Vámpírok bálja női főszereplője- Sarah



Csengeri Attila:EMeRTon--díjas színész, énekes, aki számos sikeres előadásban játszott főszerepet, mint például a Madách Színházban, a Budapesti Operettszínházban, Pesti Magyar Színházban stb... Kiemelt szerepei közül: Jézus Krisztus szupersztár - Jézus, Az Operaház Fantomja - Fantom, István, a király - István és Torda, A nyomorultak - Enjolras



Dr.Kael Norbert: zongoraművész, zeneszerző, egyetemi docens, a crossover zenei stílus nemzetközileg elismert, kiemelkedő művésze, a Virtuózok televíziós vetélkedőműsor zsűritagja, Jazzical trio alapítója, a crossover zenei stílus egyik legismertebb képviselője. Koncertezik hazai és nemzetközi színtereken, egyedülálló fúziót teremt a klasszikus zene és a jazz között. Újszerű zenei megoldásokat alkalmaz, virtuóz játékkal és érzékeny billentésvilággal kápráztatja el a közönséget. Norbert az előkelő Berklee College-ban tanult, és számos koncertet adott már a világ különböző pontjain. Jazz doktori diplomával is büszkélkedhet, és továbbra is aktívan mesterkurzusokat tart világszerte.

