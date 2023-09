Kihagyhatatlan, az év legnagyobb epikus zenei eseménye!

Szeptember 27-én 20:00 órától a Papp László Budapest Sportarénában lesznek hallhatók Thomas Bergersen és Nick Phoenix kiváló egyedi kompozíciói. A világhírű zeneszerzők együttműködése által indult el a Two Steps from Hell formáció, amely többek közt olyan filmek előzeteseinek (trailer) zenéit is jegyzi, mint a Harry Potter, A Karib-tenger kalózai vagy Star trek. Először lépnek fel Magyarországon.





A zenekar újraértelmezi a zenekari játékot: fiatal, izgalmas és egyben innovatív. Különböző zenei témák egész arzenálja bontakozik ki, olykor kelta beütéssel tarkítva, rock és metál hangzásokkal vagy filmes dallamokkal. Egyedülálló zenekaruk és kórusuk mellett a dalokat maguk a világhírű alkotóik kísérik: Thomas Bergersen és Nick Phoenix zeneszerzők, akik zongorán, hegedűn illetve ütőhangszereken színesítik a showt. Az előadás erőteljes, felemelő zenével és szenvedéllyel borzolja fel mesterien az érzelmeket, és olyan fantáziavilágokba kalauzol el, ahol bármi megtörténhet.

"Szeretjük a spontán dolgokat. A magyar közönségnek üzenem: “We Will Rock You”." - Nick Phoenix



"Budapest egy hihetetlenül szép város, és már sokszor bejártam. Több hegedűt is vettem ott, és vannak barátaim is a városban. Nagy öröm lesz olyan történelmi és gyönyörű városban játszani, ahol annyi kultúra és annyi fantasztikus ember található!" - Thomas Bergens



A Two Steps From Hell zenéje mindenki számára ismerős, pláne aki szereti a filmeket, sporteseményeket néz a tévében, filmelőzeteseket néz, videojátékokkal játszik, rádióreklámokat hallgat, olimpiát néz, vagy csak videókat böngész a YouTube-on, Instagramon vagy TikTokon.

Foto: Frank Embacher

[2023.09.19.]