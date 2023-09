The Abbey: december 7-én a Barba Negrában! A csapat a Sólstafir vendégeként turnézik majd novemberben, végül 5 headliner bulival zárja a körutat, így december 7-én a Barba Negrában is látható lesz. Az év elején mutatkozott be a finn progresszív-doom metal társulat, a The Abbey, de azért tagjai nem teljesen ismeretlenek: Jesse Heikkinen gitáros/billentyűs/énekes/dalszerző, Natalie Koskinen énekesnő (Shape Of Despair), Vesa Ranta dobos (Sentenced), Janne Markus gitáros (The Man-Eating Tree) és Henri Arvola basszer. A debüt album február 17-én jelent meg Word Of Sin címmel és tagadhatatlanul sok okkult elemmel. Ismét váltható regisztrációs jegy is, mellyel szerény 999 forintért lehet belépni (persze időben).



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Doomstar Bookings bemutatja:

The Abbey

+ további vendégek hamarosan!

2023.12.07.

Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 18:00



JEGYÁRAK:

999 Ft - regisztrációs jegy - regisztrációs jeggyel belépés a rendezvény napján 19:30-ig

4999 Ft - normál elővétel

6999 Ft - helyszín



