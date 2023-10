Deeplight - Magyar rövidfilm elsöprő nemzetközi sikere A Deeplight, magyarul Mélyfény egy teljesen hazai önerőből készült rövidfilm, ami sorra nyűgözi le a világ filmes szakembereit. Több, mint 30 filmfesztiválon kapott jelölést, ebből 25 esetben el is hozta a legjobbnak járó díjat. Londontól, Tokión keresztül egészen Berlinig sorra sikert aratott a magyar alkotás, ami gyorsan belopta magát a szakma szívébe. Répási Zsolt (Rendező) és Kovács Bence (Operatőr) filmje a két-három évtizeddel ezelőtti misztikus thriller műfaját hozza vissza. Az alkotás rövidségének ellenére mély mondanivalóval és gazdag szimbólumrendszerrel rendelkezik, és egy olyanfajta zsánert mutat fel, ami nem általános és bevett a magyar filmezésben. Az összetettségnek és sokszínségének köszönhetően a nézők, minden egyes megtekintést követően újabb rétegeket ránthatnak le az alkotásról. Maga a téma az őrületet járja körbe. A rövidfilmben a holdvilágtól derengő éjben gyötrődő nő kálváriája tárul fel előttünk. Megmagyarázhatatlan események sodorják őt fokról-fokra az őrület lázába, amiből olyan elemi erejű felismerés szakítja ki, amely egész lényére sorsfordító hatással van. A film producere, Ridzi Gábor elmondta, a Deeplight már az első pillanattól sikerre volt hivatott. "Nagyon tetszett az fiúk elképzelése és egyedi látásmódja; hogy az átlagtól teljesen eltérő irányba vitték a teljes munkafolyamatot. Szeretek szembe menni a "fősodrással" és olyan projektekbe belevágni, amik újat tudnak mutatni és teremteni. Ez pedig egyi ilyen projekt volt. Nemcsak szakmailag, de emberileg is egy nagyon jó lelki együttműködés tudott létrejönni, az eredmény pedig magáért beszél." A film főszereplője Banovits Vivienne, akit komoly szempontrendszer alapján választott ki a film rendezője. „Egy olyan színésznőt kerestem, akinek van egy természetes ösztönszerűség a játékában és a jelenlétében, miközben nagyon jól meg tudja jeleníteni az őrület és a félelem nagyon finom apró fokozatait... Viviben mindezt megtaláltam és a nemzetközi elsimerések is azt igazolják, hogy a lehető legjobb választást hoztam.” – emelte ki Rémási Zsolt. A választás olyannyira jól sikerült, hogy Vivien nyolc filmfesztiválon nyerte el a legjobb női szereplőnek járó díjat.

Milyen díjakat nyer el a film? Castle Film & Media Awards - Legjobb operatőr, Legjobb rendezés, Legjobb színésznő

London Independent Film Awards - Fesztivál díj, Legjobb női szereplő

VERACRUZ ITINERANT SHORT FILM FESTIVAL - Legjobb horror

1st GIFF | Genesis International Film Festival - Legjobb vágás

Brussels International Film Festival - Legjobb vágás, Legjobb operatőr

Berlin Shorts Award - Legjobb producer, Legjobb színésznő

Austin International Art Festival - Legjobb zene

International Cosmopolitan Film Festival of Tokyo - Legjobb rendező

Hong Kong Indie Film Festival (HIFF) - Legjobb színésznő

Florida Shorts - Legjobb színésznő

Santa Monica Film Awards - Legjobb színésznő

Munich Short Film Awards - Legjobb rendezés

Tokyo Shorts - Legjobb producer, Legjobb színésznő

Paris International Short Festival - Legjobb mikro rövidfilm

Phoenix Shorts - Legjobb vágás, legjobb producer, legjobb poszter

Best Shorts Competition - Award of Excellence: Actress: Leading (Vivianne Banovits as Lea), Award of Merit: Experimental Répási Zsolt – Rendező Répási Zsolt függetlenfilmes rendező és operatőr. 2016 óta dolgozik a filmiparban, több nagyjátékfilmben és sorozatban vett részt, mint kaszkadőr, mellékszereplő, crowd marshal és action extra (The Last Kingdom, The King, The Alienst, Mars, Treadstone, Berlin Station). 2019-től szabadúszó operatőrként tevékenykedik reklámokban, image filmekben. 2021-ben jelent meg első két rövidfilmje Sophia és Lost an Found címmel, melyek több hazai és nemzetközi fesztiválon nyertek díjat. 2022-ben az HBO MAX The Bridge c. produkciójában vett részt. 2023-ban készült el harmadik rövidfilmje Deeplight/Mélyfény címmel, amely számos nemzetközi díjat nyert. Ridzi Gábor - producer Több mint húsz évnyi színházi és tíz évnyi ügynökségi tapasztalattal úgy érzem, hogy a mozgókép világában is megállom a helyem. Első sorban mindig az egyediséget keresem, ezen felül számomra az a fontos, hogy az alkotóknak mennyire szívügyük az adott projekt, hiszen az egyik legfontosabb tényező a munkába vetett hit. Véleményem szerint a végeredmény csak akkor lesz sikeres, ha a művészek és köztem megvan az összhang és a tisztelet. Hiszek az alkotói szabadságban, hiszen anélkül nem lehet korlátok nélkül az álmainkat megvalósítani. Szeretném, ha olyan alkotásokat tudnánk létrehozni, amire itthon még nem volt példa, ugyanakkor nemzetközileg is megállják a helyüket. Producerként az a célom, hogy segítsem és bemutassam a világnak azokat a talentumokat, akiknek talán nem lenne más lehetőségük reflektorfénybe kerülni, noha a tehetségük és elhivatottságuk okán ott lenne a helyük! Kovács Bence – Operatőr Kovács Bence több mint 10 éve foglalkozik a mozgóképpel. A tapasztalatát számos elismert produkcióban kamatoztatta, olyanokban, mint az HBO MAX sorozata a “The bridge, vagy a Survivor, Ninja warrior, néhányat említve ezek közül.

Emellett reklámokat és rövidfilmeket is készít.

Ez az első horror tematikájú rövidfilm, amiben operatőrként vett részt, de rendkívül élvezte a műfaj sajátosságait, így biztosan számíthatunk még hasonló tematikájú filmekre tőle. Banovits Vivianne - Színésznő Banovits Vivianne 2010 és 2013 között a Pesti Magyar Színiakadémia tanulója, 2010-től több filmes produkcióban, illetve az Egri Gárdonyi Géza színházban, a Pesti Magyar Színházban, a Budapesti Thália Színházban, és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban játszott. A Pillangó, a Galamb Papné a Fekete bojtár és az Énekesnő című tévéjátékok főszereplője. Számos mozi és tévésorozat szereplője. 2016-2019 között a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanult és diplomázott. 2012 és 2017 között a Thália Színház társulatának a tagja. Jelenleg szabadúszó színésznőként a Karinthy Színházban és a Játékszínben látható.



