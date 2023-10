Jótékonysági filmvetítések a Tanítanék Mozgalom javára A Tanítanék Filmnapokon 2023. október 26. és 28. között három egymást követő napon, három tanári témájú filmet láthat a közönség premier előtt a budapesti Corvin Moziban (1082 Budapest, Corvin köz 1.). A 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két díjat is elnyert A tanári szoba Németország Oscar-nevezettje, az Elszáradt füvekről Törökország Oscar-nevezettje és Moldovai Katalin a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon debütált filmje, az Elfogy a levegő lesz műsoron a hivatalos hazai bemutató előtt. A filmnapok bevételét a szervezők teljes egészében a Tanítanék Mozgalomnak ajánlják fel. 2023. október 26-án, csütörtökön 19 órakor a Corvin Moziban A tanári szobát vetítik. Ilker Çatak filmjének hősnője, az elhivatott, fiatal Carla a hetedikesek osztályfőnöke egy németországi iskolában. A tanárok és a diákok multikulturális közegében viszonylagos nyugalom van, amíg az egyik gyereket meg nem gyanúsítják lopással. A tanárnő hisz a fiú ártatlanságában, és nem ért egyet kollégái nyomozási módszereivel, ezért saját kezébe veszi az ügyet. Cselekedete olyan eseménysorozatot indít el, amely az egész iskola életét felbolygatja. Az elveihez hű Carla sokkal nagyobb terhet vállal, mint azt elsőre sejtené: az egymással szemben álló tanulók, feldühödött szülők és tanárok konfliktusában akár az állását is elveszítheti. A 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két díjat is elnyert A tanári szoba az év legnagyobb presztízsű német filmje. Izgalmas és sokrétű alkotás, amely a Német Filmdíjon többek között a legjobb film, a legjobb rendezés, legjobb vágás díját is elvitte az Oscar-díjas Nyugaton a helyzet változatlan elől, Németország 2024-re ezt az alkotást nevezte az Oscar-díjra. 2023. október 27-én, pénteken 19 órakor lesz látható Moldovai Katalin filmje, az Elfogy a levegő. A történet főszereplője, Ana (Krasznahorkai Ágnes) irodalmat tanít, diákjaival és kollégáival egyaránt jó a kapcsolata, a gimnázium megbecsült tanára. Az egyik szülő váratlanul feljelenti két XIX. századi francia költő, Arthur Rimbaud és Paul Verlaine életéről szóló film ajánlása miatt, kifogásolva a két férfi közötti testi-lelki kapcsolatot. A tanárnő fellebbezése láncreakciót indít el, amelynek következtében a kollégái és a gimnázium igazgatónője is fokozatosan ellene fordulnak. Az egyre kíméletlenebb, a munkáját ellehetetlenítő eljárás nemcsak Ana egzisztenciáját, de minden emberi kapcsolatát próbára teszi. Az Elfogy a levegő szerepelt a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál programjában, legközelebb a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon versenyez. 2023. október 28-án, szombaton 19 órakor Nuri Bilge Ceylan új filmje, az Elszáradt füvekről szerepel a programban. A török rendezőóriás legújabb, festői szépségű filmjében a kiábrándult Samet (Deniz Celiloglu) isten háta mögötti falucskában tanít Kelet-Anatóliában, Törökország kurdok lakta részén. Abban reménykedik, hogy egyszer majd a ranglétrán feljebb jut, és Isztambulban kap állást. A férfi egyhangú élete a vonzó tanárnő (Merve Dizdar az alakításáért a legjobb színésznőnek járó díjat nyerte Cannes-ban) megjelenésével, és az iskolában kirobbanó botránnyal fenekestül felfordul. Diákjaik a hatalmukkal való visszaéléssel vádolják meg őket. Ezt a filmet nevezte Törökország 2024-re a legjobb nemzetközi film Oscar-kategóriájába. A Tanítanék Mozgalom 2016-ban indult el a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által publikált, a közoktatás válságáról szóló nyílt levél eredményeként. Azóta számos tömegrendezvényt szerveztek, mint például az „esernyős” tüntetésként elhíresült oktatási demonstrációt. 2022 tavaszán felkarolták, dokumentálták és koordinálták a pedagógusok sztrájkjogának ellehetetlenítése miatt indult polgári engedetlenségi mozgalmat, amelyen 400 iskola és 8000 tanár vett részt. A programra a jegyelővétel hamarosan megkezdődik a www.corvinmozi.hu oldalon. A Tanítanék Filmnapokon látható filmek később országos moziforgalmazásba kerülnek. [2023.10.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje teodora szolgáltatás [2023.10.05.]

