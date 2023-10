Hamarosan Budapestre érkezik a Portnoy - Kotzen - Sheehan hármas Az elmúlt évtized egyik legnagyobb hard rock durranása volt a Winery Dogs indulása: Mike Portnoy, Richie Kotzen és Billy Sheehan együttese kifogástalan zeneiséggel, magától értetődő felszabadultsággal és évtizedes színpadi rutinnal nyűgözte le a közönséget. Október 28-án harmadik nagylemezüket mutatják be a Barba Negrában, a hazai SVF zenekar fellépése után. III című, februárban megjelent harmadik lemezét mutatja be Budapesten a Winery Dogs. Az előző kettőhöz hasonlóan ezen az albumon is Mike Portnoy, Richie Kotzen és Billy Sheehan dolgozott dalszerzőként és producerként, Jay Ruston pedig a keverést végezte. A lemezről az első klip a Xanadu volt. A III a Winery Dogs nagy sikerű, 2015-ös nagylemezét, a Hot Streaket követi, ami eladásokban és toplistás helyezésekben is felülmúlta a 2013-as debütáló albumot. A sikeres előzmények ellenére a zenekar története a Hot Streak után nem volt igazán lendületes, ennek is köszönhető a bő hét éves várakozás a friss dalokra. No meg persze annak, hogy ilyen jól ismert és tehetséges zenészeknek sok más zenei és egyéb projektje is fut, amelyek előtérbe, vagy – a járvány miatt éppen – a közös zenekarral együtt a háttérbe szorultak. Egy rövid, 2019-es közös kanyar aztán ismét bebizonyította a zenészeknek: ha turnézni akarnak menni, akkor ezt a legjobb így hármasban tenni… a közös élmények pedig a harmadik album elkészülését is elősegítették. „A zenénkkel az a célunk, hogy az embereknek egy igazán élvezetes hallgatnivalót kínáljunk” – mondta el az új lemez kapcsán Richie Kotzen. „A mi zenénket igazi emberek, valódi hangszereken hozzák létre, egyszerre, egyetlen helyiségben. Semmi mesterséges nincs benne” – tette hozzá Billy Sheehan azt, ami ma már közel sem magától értetődő. Mike Portnoy egy interjúban azt is kifejtette, hogy a Winery Dogs egy olyan zenekar, amelyik a hármas bármelyike nélkül nem tudna működni. „Ha van egy négy vagy öt tagú zenekarod, akkor talán még be tudsz hívni egy új zenészt, ha valaki megbetegszik, vagy nem tud eljönni a turnéra, de amikor a csapat mindössze három emberből áll, akkor ezt nem teheted meg, hiszen ilyenkor általában három, egymástól távol álló személyiség dolgozik együtt, kiegészítve egymást. Gondoljunk csak a Rush-ra, a ZZ Topra, a Police-ra vagy éppen a King’s X-re, ezek igazi power triók… ott a Cream… a három tag maga teszi ki a zenekar stílusát és hangzásvilágát. A Winery Dogs-zal is ez a helyzet. Nem hiszem, hogy bárki mással el tudnánk menni egy turnéra, fontos, hogy Mike, Billy és Richie is ott legyen, különben már nem lehet Winery Dogsnak hívni." A zenekar tehát október 28-án érkezik a Barba Negra Red Stage-re, a budapesti állomáson pedig az SFV együttes is fellép. A nyugat-magyarországi srácok modern, dallamos, de azért metálos elemeket is felmutató hard rock zenéjére erősen hatottak a '80-as évek: óriási stadion dobhangzás, mélyre hangolt gitárok, és monumentális énektémák jellemzik a dalokat. Zenéjükben felismerhetjük a Guns n Roses, Black Stone Cherry és Mötley Crüe hatásait, és persze a stílushoz passzoló öltözet meg az energikus színpadi show sem marad el. A szemtelenül fiatal tagokból álló csapat végigszántotta már a kisebb tematikus fesztiválok színpadait, de találkozhattunk velük a Sing-Sing és a Lord társaságában is. Programjuk gerincét a most megjelent We Are című lemezük dalai adják majd. a Livesounds bemutatja:

2023. október 28., szombat 19 óra

Barba Negra Red Stage

The Winery Dogs, SFV koncerek

Belépő: 14.900 Ft

Jegyek [2023.10.18.]