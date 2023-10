A svéd prog királyok harmadszor Budapesten - The Flower Kings koncerten jártunk

Húsz év alatt harmadszor jártak nálunk a svéd progresszív rock zene királyai, a The Flower Kings zenekar, 2023.10.11-én az A38 Hajón.

A banda 1993-ban alakult Roine Stolt vezényletével. Az elmúlt harminc évben rengeteg tagcsere történt a zenekarban, a tagok általában mellékesen, párhuzamosan több zenei project részesei is a fő zenekaruk mellett, pl. Transatlantic formáció. Különlegessége még a zenekarnak, hogy 2002-2008- ig magyar dobosa volt, Csörsz Zoltán személyében, illetve egy darabig Daniel Gildenlöw (Pain of Salvation) is a zenekar oszlopos tagja volt 2002-2004-ig. Nos én utoljára ekkor láttam őket élőben, 2003-ban a Mega Pub-ban, húsz esztendeje. Ezt követően és a mostani koncert előtt korábban 2012-ben jártak nálunk az A38 hajón. Ideje volt megnéznem őket újra „felnőtt” fejjel, az ő zenéjük értő, figyelő közönséget igényel, az átlag negyedórás dalaikkal, illetve világ problémáit is érintő dalszövegeikkel. Aki a zenekar részletes múltjára / jelenére kíváncsi, ezen a linkeken tudja elolvasni.

Előzenekar nem volt, a banda pontban 20 órakor csapott a húrok közé, kicsivel több, mint két órás műsort prezentálva.

A színpad „otthonosan” volt berendezve a piros dob szerkóval, ami mögött az aktuális dobos, Mirko De Maio nyúzta a bőröket az este folyamán. Mellette két oldalt erősítők, a színpad (nekünk) jobb oldalában pedig a most elég szolid, csupán három emeletes billentyűs „építmény” foglalt helyet.

A basszus gitáros Michael Stolt és a zenekar főnök Roine Stolt előtt „kotta állványok” is el voltak helyezve, amiből az este folyamán mindketten, saját kézzel írott jegyzeteikből/kottáikból (is) játszottak. Zenei konzervatóriumot végzett, több mint harminc éve zenélő zenészekről van szó, minden apró hang a legprecízebben szólalt meg. Ilyen tisztán, hibátlanul hangosított koncertet a hajón szerintem még talán nem is hallottam az elmúlt 23 évben, (pedig aztán több száz koncertet megjárva, itt is jó párszor megfordulok, egyik kedvenc helyem). A műsor egyik gerincét az új album – Look at you now - dalai adták. Tíz dallal készültek, ami esetükben progresszív rock zenéről lévén szó elég vaskos műsoridő. Szépen megtelt a hajó a koncert kezdésre, és az első pillanattól oda volt a közönség a látottakért hallottakért, minden második dal után vastapssal jutalmazva a zenekart. Magam részéről egészen elvarázsolt a koncert, a néhol húsz percre nyúló dalok sokszor komoly zenei koncert minőségben szólaltak meg. A fuvola / furulya kiséret esetében, amit a billentyűs Lalle Larsson prezentált, olyan tisztán „csilingelve” szólaltak meg a hangok, mintha ott álltak volna a színpad közepén a fúvós zenészek is – ahol nyilván valóan nem fértek volna el. Sokszor volt néma csend a teremben, miközben a zenészek játékukkal elvarázsoltak minket, a nagyérdeműt.

Roine sokat beszélt, kommunikált a közönséggel, például az egyik daluk aktuálisabb mint valaha, Day for Peace címmel, ahol Roine megjegyezte, hogy örüljünk egymásnak, hogy békében itt lehetünk együtt, hálásak, hogy eljöttünk, és játszhatnak nekünk. Hasse Fröberg inkább viccelődéssel és kikacsintós poénokkal kommunikált, például sokszor hirtelen odaforduló tekintetével hozzám is, csekkolva, hogy figyelünk-e, hogy figyel. A húsz percre nyújtott What if God is alone, majd az ezt követő Stardust dalok hidegrázósak voltak számomra, Hasse hangterjedelme mindig meglep, elképesztő tisztán énekelt. Az egész este hangulata bensőséges, családias, magával ragadó volt. A zenekar koncert után kijött dedikálni, fotózkodni, beszélgetni. Elképesztő zsenialitásuk mérhetetlen szerénységgel, visszafogottsággal és kedvességgel párosul. Remélhetőleg nem kell újabb tizenegy évet várnunk egy ilyen hibátlan estére, aminek a részesei lehettet, aki jelen volt.

Balázs Adrienn

Setlist:

1. GHOST

2. GARDEN

3. BEGINNERS

4. CHURCH

5. BIG PUZZLE

6. THE DREAM

7. DAY FOR PEACE

8. IF GOD IS ALONE

9. STARTDUST

ENCORE:

PARADOX

Videók

[2023.10.18.]