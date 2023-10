Soproni és budapesti koncertekkel töltekezik dalírás közben a Wall Of Sleep

Miközben javában íródnak az új Wall Of Sleep lemez dalai, a doom metalos csapat két koncertre is időt szakít a következő hétvégéken.

Az elsőre október 28-án, a soproni Hangárban kerül sor, a XII. Wall Of Sleep Halloween keretében. Ezt a rendezvényt évente ismétli a zenekar, és igyekszik egyszerre helyi feltörekvő bandákat is meghívni, valamint országosan játszó neveket is bedobni a minifesztiválra. Idén a házigazda mellett a helyi Hold On melegít, majd a Plasticocean és a Raksha Bandhan mállasztja az arcokat. Emellett szokás szerint ér jelmezben, kifestve érkezni az este szellemiségéhez (!) méltóan.



A következő hétvégén, november 4-én pedig, Budapesten, a Robotban lép fel a Wall Of Sleep, ennek a bulinak a szervezők a "22 Years and Still Not Dead" nevet adták, utalva a zenekar egykori dalszövegére, és a megalakulás óta eltelt időre.

A két koncerten már biztosan elhangzik néhány a jövő évi megjelenéssel tervezett új album dalai közül, tehát ha valaki szeretne igazi ősbemutatón részt venni, ezek a bulik remek alkalmak ehhez.

10.28. Sopron / Hangár - XII. Wall Of Sleep Halloween

11.04. Budapest / Robot - 22 Years and Still Not Dead

[2023.10.27.]