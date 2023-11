Képgalériák • BSW az Akváriumban 2023 Megnéztük a BSW koncertjét az Akváriumban - képekben Budapesten kezdte meg őszi klubturnéját a BSW, az Akvárium klubban adtak zenekaros koncertet. Telt ház volt, az alsó szinten lépni se nagyon lehetett, már Meczker Viki bemelegítő DJ szettje alatt se. Volt az Emergency House-tól a Dübörög a ház - érdekes, hogy ez az 1995-ös, majdnem 30 éves(!) dal milyen siker még mindig: itt Meczker Viki játszotta, két hete a Delta játszotta élőben, szinte folyamatosan hallom mindenfelé. De a legnagyobb sikert a Topshit aratta KKevin & Bruno X Spacctól, ez már nagyon közel állt a BSW világához... A BSW koncertje kb. felerészben a Sex, Love, Rock & Roll című album dalaira épült, elhangzott az Egyedül, a Megtanítalak élni, a Nem megyek vissza, a Mióta elhagytál (Nem vagyok álmos)... Volt a ByeAlex-szel közös Hajnali 2, az irodalmi értékű, Médiahatóság által is elemzett (https://nepszava.hu/3203806_mediahatosag-csocsok-es-segg-elemzes-magyar-slagerek) Csöcsök és segg, és a legújabb fülbemászó BSW sláger, a Gang John Lennon. Volt guggoltatás (Mokambo Gang - sztárvendég: Lmen Prala), volt ugráltatás (Gucci), vakuztatás (Mióta elhagytál) és mulatozás (Yaay). Nekem a legérdekesebb egy régi daluk előadása volt, nagyon nagy energia volt az előadásában. Más kérdés, hogy amikor otthon megkerestem és újra meghallgattam a dalt (Picsa), még a BSW-hez képest is elképesztő volt, milyen ocsmány szövege van... A koncert nyilván a BAZ+-el, tombolással és teljes sikerrel ért véget - alig egy óra hosszú volt egyébként, de mivel pörgős volt és slágeres, nem maradt hiányérzetem. A BSW klubturnéja ezzel a koncerttel még csak most kezdődött el, a további időpontokat lásd a Facebook oldalukon (https://www.facebook.com/beerseewalk). Az Akváriumban is még a szezon elején járunk, még idén lesz sokan mások mellett Firkin, Groovehouse és Honeybeast koncert, bővebben szintén lásd a Facebook oldalukon (https://www.facebook.com/akvariumklub/events) Szatmári Péter BSW Akvárium koncert képekben - klikk a fotóra [2023.11.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.11.06.]

