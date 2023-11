Görbe tükör a társadalom felé Megérkezett a metalcore / modern metal vonalas Lovecrose harmadik nagylemeze Végtelen mint az óceán címmel megjelent a Lovecrose új albuma! A 2013-ban indult zalaegerszegi bázisú banda a három éve kiadott Minden lángol folytatásaként jelentkezett 11 tételes friss anyagával, ami egyértelműen kötelezően ajánlott a technikás, riffelős metalcore-t kedvelőknek, és ami ismét már-már egy konceptlemez… “Egy jó másfél-két éve kezdtük el körvonalazni ezt az óceános, viharos, apokaliptikus koncepciót. Az album szinte minden tétele ilyen hasonlatokkal operál, és görbe tükröt tart a társadalom felé, ami szépen lassan minden értelemben felzabálja saját magát.” A lemez megszólalásáról és a zenéről az alábbiakat osztották meg a srácok:

“A fő csapásvonal a megszokott Lovecrose hangzás maradt, de sokkal erőteljesebb és dominánsabb zenei témák kaptak itt helyet az eddigiekhez képest. Hangzásban követtük a megszokott metalcore stílust, de született néhány dal, amelyekben a szokásosnál jóval mélyebbre hangolt gitárok szólalnak meg. Az elektronikus betétek pedig a mostani lemeznél jóval letisztultabbak, cserébe a riffek és a breakdownok súlyossága viszi el a dalokat. Az énekek kettősségét szerettük volna most sokkal jobban kiélezni, mint a többi lemeznél tettük - a hörgések / kiabálások még agresszívebbek lettek, a tiszta vokálok pedig még dallamosabbak. A dalokat szokásosan magunk rögzítettük és dolgoztuk ki Csiszár Ádám gitárosunk által, a keverés és mastering pedig a No Silence Sound Studioban készült. Az albumhoz tartozó vizuális tartalmakért, videókért a Portrait Shot, utómunkálataiért énekesünk, Volner Márk felelt.” Zenekar:

Volner Márk - ének

Csiszár Ádám - gitár, ének

Szekeres Attila - gitár

Gerencsér Ádám - basszusgitár

Horváth Bence - dob A zenekar november 24-én tartja lemezbemutató koncertjét a Dürer Kertben, ahová egy masszív több órás bulival készülnek - az új album dalai mellett a Covid miatt kissé mostoha sorsú Minden lángol anyaga is méltón felidézésre kerül, sőt, pár meglepetés is várható.

Jegyek Ezt megelőzően még három vidéki helyszínen lehet találkozni a csapattal - a Junkies ‘Az ősz’ miniturnéjának vendégeként állnak színpadra.

11.10. Szarvas / Granárium Zebra Klub

11.17. Debrecen / Nagyerdei Víztorony

11.18. Székesfehérvár / Nyolcas Műhely H-Music Hungary [2023.11.10.] Megosztom: