Duplázik a Coldplay a Puskás Arénában 2024 júniusában!

Örömmel jelentjük be, hogy az elképesztő igény miatt a Coldplay a Music Of The Spheres világkörüli turné részeként bejelentett egy második koncertet is Budapestre, 2024. június 18-ra a Puskás Arénába!

A regisztrált Coldplay tagok részére az elővásárlási lehetőség már elérhető a Coldplay.com oldalon.



A teljeskörű jegyértékesítés a turné minden állomásán délelőtt 10 órakor kezdődik július 28-án, pénteken.





[2023.07.26.]