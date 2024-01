Kapcsolatok • Zorán (Sztevanovity Zorán) Kapcsolódó események • Zorán

[2024. március 17.

vasárnap 16:00 ] • Zorán

[2024. március 17.

vasárnap 20:00 ] Duplázik Zorán Budapesten 2024-ben: jegyek itt A legendás előadó 2024. március 17-én a Budapest Kongresszusi Központban egy nap két koncertet is tart. A legendás előadó 2024. március 17-én a Budapest Kongresszusi Központba invitálja közönségét, ráadásul mindjárt két koncertre is: a tavasz harmadik vasárnapján, délután 16 és este 20 órakor egy újabb zenei utazásra hív mindenkit.



Zorán, a rá jellemző módon, most is maximalista, hisz az ország legnagyszerűbb muzsikusaiból válogatott zenészekkel készül a dupla előadásra, amelyből nem hiányoznak majd a meglepetések sem. Aki már átélte, tudja, hogy a Kongresszusi Központ meghitt hangulata milyen közvetlen és hatásos módon eleveníti meg dalainak itt is megszólaló mélységeit.



És ahogy azt már megszoktuk tőle, ezeket a koncerteket is rangos vendégművészek teszik majd még felejthetetlenebbé. Zorán március 17-én, érzelmekben és gondolatokban gazdag koncertekkel vezet át minden érdeklődőt a tavaszba. Jegyek itt [2024.01.30.]