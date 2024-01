Jön az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár 2024 - infok, jegyek itt A Papp László Budapest Sportaréna és a Fonó Budai Zeneház lesz a helyszíne az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárnak; a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti eseményét április 5-től 7-ig, 43. alkalommal rendezik meg. Az esemény a Táncház Egyesület rendezésében, széleskörű szakmai összefogással valósul meg - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel. Mint kiemelték, a Táncháztalálkozó a hagyományos népművészet és a színpadi előadóművészet, falu és város, az archaikus és a modern egymásra hatásának megjelenítése a közönség aktív közreműködésével. Április 5-én pénteken este Halljunk szót...! címmel a Fonó Budai Zeneházban lesz tartják a nyitókoncertet és táncházat, 6-7-én pedig idén is a Papp László Budapest Sportaréna a fő helyszín, amelynek küzdőterén váltják egymást a táncházak, és itt lesz a népművészeti vásár, valamint az esti gálaműsorok is. Emellett valamennyi további kisebb-nagyobb termet kitöltik a párhuzamosan futó programok.

A szombati és vasárnapi program a Sportarénában az Aprók Bálja programrésszel indul, ebben a gyermektáncosokkal együtt a közönség is részt vesz, mindenki kipróbálhatja magát a népi játékokban és ügyességi versenyekben. Az ezt követő Tánchagyományaink blokk táncházak és bemutatók sorozata, a folklórban leggazdagabb Kárpát-medencei tájegységek és a hazai nemzetiségek felsorakoztatásával.



Ezzel párhuzamosan a Martin György teremben Tücsökringatóval és Kőketánccal az ovis gyermekeket szólítják meg. A Családban marad - táncos generációk műsort a Kamasz táncház követi, amelyben a Fölszállott a páva tehetségkutatóban megismert Sarjú Banda zenél. A programban szerepel Novák Ferenc tánctörténeti előadása is.

A Kodály teremben a Tágasságot nekünk is! című programrészben zeneiskolások és zenetanodások mutatkoznak be. Az Ókútból friss víz - koncertsorozat műfaji határok nélkül című programelem üzenete az, hogy a zenei folklorizmust egymástól eltérően megközelítő alkotások egymást kiegészítve még erősebben képesek a népművészetben rejlő értékeket kiemelni, bemutatni. A rendezvényen a résztvevők megtekinthetik a Foltin Jolán emlékére készült vándorkiállítást is.



A szombat esti gálán fellépnek Magyarország kiemelkedő néptáncegyüttesei, hagyományőrző együttesei és a határon túlról érkező népművészek. A programot a küzdőtéren zajló Táncház a javából teszi teljessé.



Vasárnap a Magonc nyitányt követi az Aprók Bálja és a Tánchagyományaink programrész folytatása, de kézműves foglalkozások is lesznek. Vasárnap tartják a Minden magyarok táncát is, ami a Kárpát-medence határon túli tájain és a távoli országokban élő magyar néptáncosok és népzenészek nagyszabású eseménye.



Vasárnap 17 órától az idén 50. születésnapját ünneplő Vujicsics együttes koncertje és táncháza indítja az estét, majd a Gálaműsor keretén belül a legkiválóbb énekesek és a Táncháztalálkozó "fesztiválzenekara" közreműködésével több száz, népviseletbe öltözött táncos a nagyközönséggel együtt idézi fel a hajdani falusi bálok hangulatát. A hétvégét az Aréna küzdőterén össztánc zárja.

A Népművészeti Kirakodóvásár a hagyományos tárgyalkotást, valamint az abból táplálkozó képző- és iparművészetet együttesen jeleníti meg régi és új tárgyakkal.



A táncházmozgalom kiemelkedő eseményét először 1982. március 28-án rendezték meg, az ország akkori legnagyobb fedett létesítményében, a Budapest Sportcsarnokban. A Táncháztalálkozó az UNESCO-listán szereplő és hungarikumnak nyilvánított táncház módszer ünnepe, kiváló minősítéssel díjazott Folklór Fesztivál és minősített európai kulturális fesztivál. Napijegy itt



