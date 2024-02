A Dal 2024 - 60 dal versenye az év magyar slágere címért Pénteken 20:45-től láthatják a nézők A Dal 2024 előválogatóját, amelyben 60 dalt értékel a megújult zsűri, és kiválasztja az élő showműsor 40 versenydalát. Két új ítész, Szandi és Németh Alajos Lojzi csatlakozik Ferenczi Györgyhöz és Egri Péterhez. A tét minden korábbinál nagyobb: a győztes a berlini Hansa Studios-ban készítheti el lemezét. A hazai könnyűzenei élet meghatározó televíziós zenei eseménye, A Dal pénteken 20:45-kor extra fordulóval veszi kezdetét. Az előválogatóban idén először 60 előadó, illetve zenekar mérettetheti meg produkcióját. „Évről-évre színvonalas pályaművek érkeznek a dalválasztóra. A többkörös előszűrés a garancia arra, hogy csak a legígéretesebb produkciók szerepeljenek a képernyőn, élő adásban – fogalmazott korábban Szeleczky Ádám, A Dal 2024 kreatív producere. Ez a műsor kizárólag a dalokról szól, így egy versenyben léphetnek színpadra még pályakezdő és már befutott, ismert zenészek. A dalválasztó több mint egy évtizede támogatja a műfaji sokszínűséget, ez nem lesz másként az idei évadban sem: a lírai, nagyívű dalok mellett rock, swing, jazz és pop nóták is képviseltetik magukat. A versenydalok továbbjutásáról megújult zsűri dönt. Szandi anyai szeretettel értékeli majd a produkciókat, Németh Alajos Lojzi szakmai tanácsokat ígér a fellépőknek, Egri Péter belső drukkal várja az előadásokat, míg Ferenczi György hisz abban, hogy világszínvonalú produkciókat láthatnak. Az előválogatóból továbbjutó 40 dal február 10-től szombatonként 19:35-kor már az élő show-ban mutatkozhat be. A műsor házigazdái idén is Rókusfalvy Lili és Fodor Imre. Az összeszokott páros izgatottan várja hogyan szólalnak majd meg produkciók profi, színpadi körülmények között. A továbbjutó dalok az elődöntőben crossover feldolgozásban, míg a döntőben szimfonikus verzióban hangoznak el a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében. A fordulókban neves zenei szakemberek segítik az előadókat. A fődíj minden eddiginél értékesebb. A győztes dal előadója „Az Év Dala 2024” cím mellett egy teljes lemez elkészítésére nyer lehetőséget a világhírű, berlini Hansa Studios-ban a stúdió szakembereivel – beleértve a felvételi, keverési és masteringelési munkálatokat. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop. A Dal 2024 előválogató – február 2-án 20:45-kor a Dunán. A Dal 2024 élő show – február 10-től szombatonként 19:35-kor a Dunán. [2024.02.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu