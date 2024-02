Az Ingested nálunk is bemutatja új lemezét A brit death metal banda áprilisban érkező, The Tide Of Death And Fractured Dreams című albumával hozzánk is ellátogat május 4-én az Analog Music Hallba, hogy egy felejthetetlen metal bulival örvendeztessék meg a rajongókat. Az Ingested társaságában érkezik a Fallujah, a Vulvodynia és a Mélancolia is. Az Ingested épphogy befejezte előző, Ashes Lie Still című lemeze munkálatait, máris készen álltak következő lemezük elkészítésére. A zenekar sosem volt híján kreatív energiáknak: a zenekar The Tide Of Death And Fractured Dreams című lemeze nem csak annyira innovatív és brutális, mint a legutóbbi albumuk, hanem egy olyan zenekart mutat be, amelyik hajlandó kiterjeszteni a kreativitását anélkül, hogy feláldozná azt a kegyetlen hangzást, amely az egyik legütősebb zenekarrá tette őket, egy lenyűgözően pusztító, technikás death metal bandává. Az albumot Nico Beninato hangmérnök irányításával vették fel, vendégvokálokkal szerepel rajta Mark Hunter a Chimaira tagja, valamint Josh Middleton, a Sylosis énekese is. Az új album nem a brutalitásában különbözik az elődjétől, vagy dallamosságában, hanem a dalszerzésben és abban, ahogy a dallamok egymásba folynak: gonosz, de nem morózus. „Az Ashes... a COVID-korszakban készült, és annak az albumnak a hangulata határozottan tükrözi azt az időszakot" - jegyzi meg a zenekar, „A The Tide Of Death And Fractured Dreams-szel, mi egy kicsit fel akartuk dobni az energiát. Bármennyire is szeretjük, amit az Ashes... című albummal csináltunk, de annak a depresszív hangzása nem olyasmi, amiben el akartunk mélyülni. Az új albumon is vannak sötét pillanatok, de a legtöbbször inkább egy vidámabb megközelítést választottunk ezúttal a dalokhoz.” Noha a lemez csak április 5-én érkezik, a rajongók már kaphattak belőle egy kis kóstolót a Paragon of Purity című szám és a hozzá tartozó videóklip képében. Az Ingested természetesen - ahogy már megszokhattuk – ezúttal is kiváló társaságban turnézik. Velük tart az Empyrean című albummal koncertező Fallujah, Dél-Afrika death metal csillaga, a hiperagresszív és technikás Vulvodynia és az ausztrál Mélancolia, akik tavaly jelentették meg debütáló dallamos deathcore, industrial goth és nü-metal dalokból álló lemezüket. Jegyek [2024.02.03.] Megosztom: