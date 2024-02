A világzene meghatározó képviselői a Müpa tavaszi és nyári programjában Tavasszal a világzene meghatározó képviselői lépnek fel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, míg a nyári fesztiválszezont a Hey, June! sorozat nyitja meg, amelyen az Amorf Ördögök zenekar is újra összeáll a Müpa színpadán - közölte a budapesti intézmény csütörtökön az MTI-vel. A Hey, June! elnevezésű sorozat június 1-jei nyitókoncertjén hét év után ismét fellép az Amorf Ördögök zenekar; Tariska Szabolcs, Tövisházi Ambrus, Péterfy Bori és zenésztársaik a megjelent három lemezük anyagából állítják össze a műsort, melyben többek között Kulka János is vendégeskedni fog - olvasható a közleményben.

A Slow Village zenekar a június 2-án hallható müpás estre hozta létre a Lassú Palota című előadását, mely egyszerre összegzése és újraértelmezése mindannak, amit eddig létrehozott az oldschool hiphop egyik legfelkapottabb hazai csapata.



Június 6-án lesz hallható Áron András & the Black Circle Orchestra, a zenekar a Derek Garten producerrel Nashville-ben rögzített 2023-as, The Moment című lemez anyagából is válogat majd a budapesti koncertjén - áll a közleményben.



Június 7-én Szigeti Zsófi 'Solére' lép fel, majd a Hey, June! sorozatot a Samurai Drive and the Crazy 88 koncertje zárja, melyen Nóvé Soma és Riederauer Dániel dalai több közreműködő zenész segítségével különleges hangszerelésben szólalnak meg.



Benoit Sourisse zongorista és André Charlier dobos nagyzenekara, a Multiquarium Big Band a Whiplash in Concert című május 17-i, filmvetítéssel egybekötött, kétrészes koncertjükön arra vállalkozik, hogy a Whiplash című Oscar-díjas alkotás teljes filmzenéjét előadják.

Tavasszal a világzene műfajának több olyan képviselője érkezik a Müpába, akik még sosem jártak Magyarországon: köztük elsőként a portugál énekes-dalszerző, Mariana Secca, azaz MARO, akinek első budapesti fellépén a Hortela című albumának dalai mindössze három akusztikus gitár kíséretében hangzanak el április 28-án.



Szintén először ad koncertet Magyarországon május 1-jén afrikai zene ötszörös Grammy-díjjal elismert művésze, Angélique Kidjo. Az énekesnő legutóbbi, Mother Nature című albumának anyagával érkezik, melyen az afrobeat ritmusaitól a griotok tradícióin át a hiphopig az afrikai diaszpóra minden árnyalata megjelenik.



Saiid Tichiti zenekara, a Tariqa május 14-i koncertjén a marokkói gnawa kultúrát népszerűsítő Asmaa Hamzaoui és zenekara, a Bnat Timbouctou (Timbuktu lányai) lesz a vendég, akikkel jó pár dal erejéig együtt is színpadra lépnek - olvasható a közleményben.

Palya Bea a világ több pontjáról hív egy-egy számára jelentős, inspiráló női előadót a 2015-ben indult Selymeim sorozat koncertjeire. Ezúttal, május 21-én a Párizsban született Dafne Kritharas lesz vendége, aki görög, szefárd zsidó, bosnyák, örmény és török népek dalait hozza el a magyar közönségnek - áll a Müpa csütörtöki összegzésben. MTI [2024.02.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

Hitel, pénzügyi segítség és kötvény egyéb [2024.02.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu