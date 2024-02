Itt az új Dead Poet Society lemez - február 25-én nálunk is bemutatják A Los Angeles-i zenekar új albuma, a Fission újraértelmezte és tökéletesítette a banda eddigi életművét, a zenekar készen áll arra, hogy a rockzene következő nagy dobásává váljon. A friss albumot február 25-én az Akvárium Klubban is bemutatják. A Fission egy 13 számot tartalmazó tanulmány a személyes változásokról és azokról a növekvő turbulens érzésekről, amelyeket a frontember, Jack Underkofler élt át: „egy mikroszkópikus és széleskörű pillantás azokra az eseményekre, amelyek megváltoztattak bennünket”. A frontember szerint a zenekarnak az új albummal egy küldetése van: „az igazsággal akarjuk otthagyni őket.” A koncepciót és a további részleteket kibontva pedig így folytatja: „ez nem olyan egyszerű, mintha azt mondanánk, hogy azt szeretnénk, hogy a zenénk pozitív szemlélettel érje el az embereket. Azt akarjuk, hogy a zene beszéljen, bárhol is találd magad. Azt akarjuk, az emberek úgy érezzék, hogy bármit is tapasztalnak, az érvényes érzés, nem számít, hogy éppen hol tartanak az életükben.” Ennek érdekében a lemezen mélyen a párkapcsolatok megromlásának parazsa fölött gereblyéznek, a függőség minden formáját vizsgálják, teret kap a felelősségről és a felnőttkor kihívásain való elmélkedés, a küzdelmek a fejlődéssel, veszteséggel és az önmagunk folyamatos keresésével. A most megjelent Fission a zenekar második nagylemeze. A Dead Poet Society világszerte több mint 72 millió streamet gyűjtött össze. A banda két Top 15-ös kislemezdallal is büszkélkedhetett a rádiókban és a legfontosabb lejátszási listákon. Emellett a lehető legtöbb időt töltötték úton - turnéztak az alt rock nagyágyúival, a Badflowerrel, a Biffy Clyroval, a Highly Suspecttel és a BRKN Love-val. A zenekar élőben egy olyan intenzív fellépőnek bizonyult, akit nem szabad kihagyni, így érdemes bevésni a naptárba a február 25-i hazai koncertjüket az Akvárium Klubban. Jegyek [2024.02.19.] Megosztom: