Új dal a hamarosan nálunk koncertező Nothing But Thieves-től

A Nothing But Thieves február 12-én legutóbbi, Dead Club City című lemezével érkezik a Barba Negrába, azonban a turné indulása előtt egy meglepetéssel is készültek a rajongóknak egy új szám képében. Az Oh No :: He Said What? témájában a Dead Club City lemezhez kapcsolódik, kicsit kitágítva annak határait.

A Nothing But Thieves megjelentette energikus és himnikus új dalát "Oh No :: He Said What?" címmel valamint bejelentette, hogy a március 15-én az RCA/Sony kiadónál megjelenő "Dead Club City" című albumuk Deluxe verzióját is kiadják.

A Nothing But Thieves hihetetlen 2023-at élt meg: negyedik albumuk, a 'Dead Club City' #1 helyezést ért el a listákon, teltházas brit turnét adtak, beleértve két estét a londoni Wembley Arénában, a Radio 1 a 'Welcome to the DCC' című kislemezüket az év legforróbb lemezének nevezte, a Radio X pedig az év legjobb lemezének járó díjat adta nekik az 'Overcome' című kislemezükért.

A 2024-es évet nagy durranással indítva, új számmal, az 'Oh No :: He Said What?'-val tértek vissza, amelyet január 29-én este Clara Amfo Hottest Record in the Wolrd című műsorában játszottak először a Radio 1-en. A ‘Dead Club City’ alkotási folyamatainak végén felvett ‘Oh No :: He Said What?’ a zenekar egyik kedvence, amely megmutatja sokoldalúságukat és kreativitásukat dalszerzőként. A zenekar így fogalmazott a dal kapcsán: "A 'Welcome To The DCC'-hez hasonlóan ez a dal is leginkább a 'Dead Club City'-t működtetők szemszögéből íródott - csak most ők pánikolnak a szörnyetegtől, amelynek létrehozásában segédkeztek. A szélhámosok beköltöztek. Egy utópia, amely a határok és a hagyományos kormányzati ellenőrzésen túl hivatott lenni, de visszarántotta az emberi lét, talán elkerülhetetlen volt." – Mondják. – “Ez a dal volt a legeslegutolsó dolog, amit befejeztünk a stúdióban, és egy ponton nem igazán volt része a koncepciónak. A történetnek a 'Pop The Balloon'-nal kellett volna véget érnie, de ezek az extra dalok egy kicsit nyitva hagyják az ajtót. Ez tetszik nekünk. Lehet, hogy egy évtized múlva is vissza akarunk majd nézni 'Dead Club City'-be, hogy megnézzük, hogy áll a dolog?".

A zenekar a Nothing But Thieves új korszakát vezette be a 'Dead Club City'-vel, amelyet a Nothing But Thieves gitárosa, Dom Craik vett fel és készített John Gilmore (produkció, hangmérnök) és Mike Crossey (keverés) mellett. A koncepció-stílusú album a város méretű, csak tagoknak szóló klubjukat mutatta be, a tracklistát és az általános narratívát a városban és környékén található különböző karakterek és történetszálak alkották. A klubot középpontként használva könnyű elképzelni a 'Dead Club City' mögött rejlő valós jelentést. Az olyan témákat, mint a reklám, az egység, az internetes kultúra, a zeneipar, az öregedés és a politika, valamint az eszkaláció és a változás, egy csak tagoknak fenntartott klub elidegenedése vagy kiváltsága emeli ki.

Folytatva a klubon belüli felfedezést és a történetet, hogy új fejezeteket mutasson be, a 'Dead Club City Deluxe' három új dalt tartalmaz majd, köztük a most megjelent 'Oh No :: He Said What?', valamint a 'Time :: Fate :: Karma :: God' és a 'Pure You’ szerepel majd. Emellett az eredeti album két kislemezének, az 'Overcome'-nak és a 'Tomorrow Is Closed'-nak a stripped változatát is tartalmazza majd.

Az energikus és szenvedélyes fellépéseiről méltán híres Nothing But Thieves a 2023-as évet egy teltházas brit és írországi turnéval zárta, amely két estét a Wembley Arénában és három estét a Manchester Apollóban foglalt magában. Tavaly Ausztráliában és Észak-Amerikában is teltházas koncerteket adtak. Februárban a "Welcome to the DCC World Tour" következő szakaszát kezdik meg, további teltházas európai fellépésekkel, köztük két teltházas estével az amszterdami Ziggo Dome-ban, valamint világkörüli turné- és fesztiválfellépésekkel és a Green Day nyári turnéjának kísérőjeként. Mindenekelőtt azonban február 12-én a Welcome to the DCC turnéjával Budapestre is megérkeznek, hogy a Barba Negrában is bemutassák új albumukat – és immáron új dalukat is.

[2024.02.05.]