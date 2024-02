Kapcsolódó cikkek • Február 28-án kezdődik a 14. Frankofón Filmnapok esemén Oscar- és César-jelölt filmekkel közeleg a 14. Frankofón Filmnapok 24 film és bennük a legnagyobb francia sztárok – Catherine Deneuve, Léa Seydoux, Virginie Efira, Romain Duris, Vincent Cassel, Guillaume Canet – lesznek láthatóak a Francia Intézet szervezésében február 28. és március 10. között a 14. Frankofón Filmnapokon. Jön az Oscar-jelölt Robotálmok és az Oscar- és César- jelölt Négy nővér. A közönség találkozhat a Cannes-ban debütált Salem, és a Liv S. szerelmei rendezőjével, a 9 César-díjra jelölt Az arcuk mindig előttem lesz című társadalmi dráma kapcsán pedig beszélgetés lesz a helyreállító igazságszolgáltatásról. Március 1. és 31. között 16 vidéki városban mutatnak be egy szűkebb válogatást a 14. Frankofón Filmnapok programjából. Február 28-án 18.30 órakor a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban a hat César-díjra jelölt A három testőr: Milady nyitja a 14. Frankofón Filmnapokat. A Dumas-regény legújabb filmes feldolgozásában olyan nagyszerű színészeket láthat a közönség, mint Romain Duris, Vincent Cassel, Eva Green és François Civil. Március 5-én 18 órakor a Francia Intézetben vetítik a kilenc César-díjra jelölt Az arcuk mindig előttem lesz című megrázó filmet. A helyreállító igazságszolgáltatás rendszere szakértők közreműködésével igyekszik párbeszédbe vonni elkövetőket és áldozatokat. De ahhoz, hogy ez működjön, mindkét félnek akarnia kell. A film vetítését beszélgetés követi Benjamin Sayous, a helyreállító igazságszolgáltatással foglalkozó francia intézet igazgatója, Fellegi Borbála, a Foresee Research Group ügyvezető igazgatója és A. Barabás Tünde, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója részvételével, akik számba veszik a két országban e területen tett intézkedéseit és megvizsgálják a börtönbüntetésen kívüli büntetések sikerét és jelentőségét. A beszélgetés moderátora Kádár András jogász, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. Március 6-án, 20 órakor az Urániában vetítik majd a tavaly Cannes-ban az Un certain regard szekcióban debütált Salem című filmet. A hipnotikus erejű, lírai alkotás egy fekete fiú és egy roma lány szerelmét ábrázolja. De Marseille legvadabb környékén a két rivális banda között a háború nem azért tör ki, mert a lány teherbe esik, hanem egy gyilkosság miatt, amelynek a fiú szemtanúja. A vetítés után a közönség találkozhat a film rendezőjével, Jean-Bernard Marlinnel. Március 8-án, 19.30 órakor az Urániában lesz látható a Liv S. szerelmei című svájci romantikus film. A 38 éves Liv felidézi magában a régi kapcsolatait, amelyekben valami valahogy mindig félrement. Kedves, álmodozó hősnőnknek ideje szembenézni a démonaival, és elfogadni, hogy az élet egy hatalmas érzelmi hullámvasút. A vetítés után közönségtalálkozó lesz a rendezővel, Anna Luif-fel. A 14. Frankofón Filmnapok 24 alkotást hoz eredeti nyelven, magyar felirattal. A programban szerepel a tavalyi Cannes-i Filmfesztiválon debütált a Mutánsok című fantasztikus film Romain Duris-szel a főszerepben, melyet nemrégiben tizenkét César-díjra jelöltek. Szintén Cannes-ban, versenyprogramban volt a világpremiere az immár César-díjra jelölt Sav című francia katasztrófafilmnek. Két César-jelölést kapott a Yannick című abszurd bűnügyi vígjáték. A színpadon egy olcsó komédiát játszanak. Egy öntudatos néző félbeszakítja az előadást. Szintén kapott jelölést a Bernadette – A főnökasszony, mely sok humorral bizonyítja, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Jacques Chirac köztársasági elnök feleségét a csodálatos Catherine Deneuve alakítja. Az Annecy Nemzetközi Animációs Fesztiválon díjazott és immár Oscar-jelölt Robotálmok vicces, ugyanakkor szívhez szóló családi film egy kutya és egy robot különös barátságáról. Végül a filmnapok egyik legütősebb darabja a tavaly Cannes-ban négy díjat és immár Oscar- és César- jelölt is kapott a Négy nővér című tunéziai–francia dokumentumfilm. Nehéz történet ez reményről, lázadásról, hagyományról, erőszakról, testvéri szeretetről és magáról a tunéziai társadalomról. Március 1. és 31. között 16 városban – Balatonfüreden, Debrecenben, Győrött, Jászberényben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Ózdon, Pannonhalmán, Pécsett, Sopronban, Szegeden, Székesfehérvárott, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben mutatnak be egy szűkebb válogatást a 14. Frankofón Filmnapok programjából. [2024.02.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

