Február 28-án kezdődik a 14. Frankofón Filmnapok esemén A Francia Intézet szervezésében idén február 28. és március 10. között tartják a 14. Frankofón Filmnapokat, ahol a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Francia Intézetben és a Turbinában 24 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. Több közülük a világ legnagyobb fesztiváljain bizonyított már. A Cannes-i Filmfesztiválon négy díjat nyert a Négy nővér, ott volt a világpremierje a Mindent egy lapra című filmnek Virginie Efira-val, ott debütált a Mutánsok Romain Duris-szel, a Salem és a Bonnard - Egy festő szerelme is. A tavalyi Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon szerepelt a Vadállat Léa Seydoux-val és az Őszi sanzon Guillaume Canet-val, Torontóban mutatták be a Nemkívánatos személyeket, az Annecy Nemzetközi Animációs Fesztiválon a Robotálmok pedig díjat is kapott. A Frankofón Filmnapok nyitófilmje A három testőr: Milady lesz. Romain Duris, Vincent Cassel, Eva Green és François Civil főszereplésével, Martin Bourboulon A három testőr: Milady című látványos alkotása nyitja február 28-án 18 órakor a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban a 14. Frankofón Filmnapokat. A Dumas-regény legújabb filmes feldolgozásának második része legalább olyan látványosnak ígérkezik, mint a tavaly bemutatott első. En garde! Az idei program egyik legizgalmasabb darabja az anyai szeretet és ragaszkodás pontos és torokszorító természetrajzát ábrázoló Mindent egy lapra című film Delphine Deloget rendezésében, Virginie Efira-val a főszerepben. A filmet negyedórás álló tapssal ünnepelte a cannes-i közönség. Sylvie egyedülálló anya, két fiút nevel. Egy éjszaka a kisebbik egyedül marad a lakásban, és megsérül. A hatóságok kivonulnak és elviszik a gyereket. Sylvie igaza biztos tudatában harcba száll, hogy visszakapja a fiát. Szintén a tavalyi Cannes-i Filmfesztiválon debütált Thomas Caillet a Mutánsok című fantasztikus filmje Romain Duris-szel a főszerepben. Rejtélyes, járványszerű jelenség van terjedőben. Bizonyos emberek átalakulnak: szó szerint előbújik belőlük az állat. A kór François feleségét is elérte, és a férje minden követ megmozgat, hogy segítsen rajta. De ebben a különös lények lakta világban nemcsak az ő élete változik meg gyökeresen, hanem 16 éves fiuké is. Tavaly Cannes-ban négy díjat kapott Kaouther Ben tunéziai–francia dokumentumfilmje, a Négy nővér, melyben Olfa négy lánya közül kettőt, ahogy az anyjuk mondja, „felfalta a farkas", a dzsihád farkasa. A két fiatalabbat kimentette a gyermekvédelem. Nehéz történet ez reményről, lázadásról, hagyományról, erőszakról, testvéri szeretetről és magáról a tunéziai társadalomról. Cannes-ban mutatták be a Bonnard - Egy festő szerelme című romantikus életrajzi filmet a nagy francia festőről, Pierre Bonnard-ról és feleségéről, Marthe-ról valamint a Salem című költői és hipnotikus erejű, felkavaró alkotást is, mely arról szól, hogy az ember még a legnehezebb helyzetben sem adja fel a reményt. Torontóban debütált a 2019-ben Cannes-ban a zsűri nagydíjával kitüntetett Nyomorultak rendezője, Ladj Ly legújabb filmje, a Nemkívánatos személyek, melyben Haby aktívan részt vesz a közösség ügyeiben, így igencsak felháborodik, amikor rájön, hogy az új polgármester területrendezésre készül. A tavalyi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szerepelt a Vadállat című bűnügyi-romantikus sci-fi Léa Seydoux-val, Bertrand Bonello rendezésében. A műfajok izgalmas keveréke a 21. század egyik legnagyobb hatású és legvirtuózabb rendezőjének boszorkánykonyhájából. A közeli jövőben, amikor már mindent a mesterséges intelligencia irányít, az érzelmek veszélyforrást jelentenek. Szintén ott debütált az Őszi sanzon Guillaume Canet-val, melyben Mathieu és Alice több mint egy évtized után véletlenül újra találkoznak. Végül az Annecy Nemzetközi Animációs Fesztiválon díjazott Robotálmok vicces, ugyanakkor szívhez szóló családi film egy kutya és egy robot különös barátságáról. [2024.02.11.]

