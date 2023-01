Képek a Hooligans Évzáró koncertről Év végén, a két ünnep közötti időszak szerencsére sokszor a pihenésről, feltöltődésről szól. Októberben jött szembe velem az információ, hogy december 29-én a Hooligans lép színpadra a budapesti Barba Negra Red Stage-ben, természetesen nem hagyhattam ki ezt az élményt. A több mint negyedévszádos magyar rock együttes – egészen pontosan 2021-ben töltötte be 25. életévét a Hooligans - képes a megújulásra is, miközben dalszövegeikkel töretlen népszerűségnek örvendenek, arany és platina lemezek kerülnek ki kezeik közül. Lámpaoltás után beindult a fütty és a sikoly hangverseny, nagyon várta már a közönség a kezdést. Néhány várakozás teli perc után berobbant a zenekar és felcsendült Csipa hangja és a Kendőzetlen igazság, amelyet további slágerek követtek: a Félember, a Mindörökké, amely mindörökké az egyik legnagyobb kedvencem, az Egyformán és a Káosz. Hooligans - Abaházi RT képekben - klikk a fotóra A Káosz, a banda legutóbbi Zártosztály című aranylemezének egyik jeles dala, amellyel 2 hónapja készült videoklip, jelenleg már több mint 95 ezren voltak rá kíváncsiak és nézték meg a zenekar youtube csatornáján. Elindul a lejtő, Szabadon, Idegen, Játszom, Szélbe mondott szó - a közel teltházas Red Stage-ben régi és új kompozíciók váltakoztak. A dallamosabb rockzenét és az utóbbi két album során előtérbe kerülő keményebb, metálosabb szerzeményeket kiválóan elegyítették. Nagy örömömre nem maradt el a Seholország, a Hotel mámor és a Legyen valami, ezek a dalok adják számomra az igazi buli érzést egy Hooligans koncerten. A több mint két órán át tartó show folyamán a hangulat végig kitartott, lelkesen tapsolt, hullámzott, énekelt és táncolt a hallgatóság. A káprázatos fénytechnikai megoldások, a tűzágyuk robbanása és a háttérvetítések - klipek és animációk – színesítették a hatást, remek látványt nyújtottak a zenei élményhez. Záró gondolatként csak azt tudom mondani, hogy 2023-ban is ott a helyem a Hooligans koncerten! Erre nem is kell sokat várni, ugyanis a ROADdal karöltve február 25-től club turnéra indul a banda. Időpontok, helyszínek és jegyek itt. Megyeri Nóra [2023.01.08.] Megosztom: