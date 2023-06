Új lemezzel készül a decemberi Aréna koncertre a Hooligans A Hooligans együttes több mint huszonöt éve töretlenül koncertezik, ontja a slágereket és időről időre nagyszabású Aréna show-t mutat be rajongóinak. A zenekar 2023. december 28-án újra beveszi a Papp László Budapest Sportarénát, ahol egy látványos rock koncerttel kápráztatnak el mindenkit. Az elmúlt években sikert sikerre halmozva lépdeltek előre, gyakorlatilag nincs olyan színpada Magyarországnak, ahol ne játszottak volna. Pályafutásuk során megannyi sláger (többek között a Királylány, a Legyen valami, a Paradicsom vagy az Evolúció) és lemezük jelent meg. Idén ősszel pedig új albummal jelentkeznek, amelyről az Arénában is felcsendül majd néhány dal. Aki az elmúlt alkalmakkor ott volt az Arénában pontosan tudja, hogy mire számíthat, aki lemaradt, most ne hagyja ki ezt az estét, mert a zenekar ezúttal minden eddiginél nagyobb show-t ígér 2023. december 28-án a Budapest Arénában. Jegyek [2023.06.03.] Megosztom: