Nézőszámcsúcsok a Hooligans és a Road egyedülálló közös tavaszi turnéján Teltházas koncertek, életre szóló élmények: röviden így lehetne jellemezni a Hooligans és Road zenekarok nemrég véget ért közös tavaszi S.A.F.E. turnéját. Ugyan mindkét csapat töviről-hegyire körbejárta már önállóan az országot az elmúlt jó néhány évben, viszont most először fordult az elő, hogy ilyen egy nagyszabású közös turné keretein belül, egyesítve erőiket és rajongóikat, vállvetve indultak koncertkörútra, ami már önmagában is eléggé izgalmasnak hangzott. Road koncert a Barba Negrában képekben - klikk a fotóra

A sokat sejtető "SÖTÉT ARCOK, FÉNYES ÉJSZAKÁK" fantázianevű országjárás során nem volt spórolás sem az elánnal, sem hardverekkel. Közel tízezer rajongó kísérte végig a Road és a Hooligans, valamint a koncertkörút állandó vendégének, a miskolci Z.ENEMI!-nek a tavaszi klubturnéját, mely országos szinten is egyedülálló és monumentális volt idehaza 2023 tavaszán!



Aztán persze az izgalmi faktor csak fokozódott a papírra vetett számok tükrében: Ezen tavaszi turnén elkopott összesen 119 db gitár- és basszusgitárhúr, 212 db pengető, valamit 88,5 pár dobverő és 31 dobbőr. Az országjáráson 8 darab teherautó és kisbusz kísérte a produkciókat, melyek összesen több mint 20.000 kilométert futottak ezidő alatt, megmozgatva több mint 20 tonnányi rakományt állomásonként és átlagosan kb 40 főt, vagyis a produkciók technikai kiszolgáló személyzetét és a fellépő zenészeket is, akik persze együtt, további izgalmas fogyasztási adatokat produkáltak! Hooligans koncert a Barba Negrában képekben - klikk a fotóra

Számításaink szerint ugyanis elfogyott 3108 szelet pizza, 824 db kis dobozos üdítő, kb. ugyanannyi liter szénsavas és mentes ásványvíz vegyesen, emellett majdnem 11 liternyi kávé és kb. ugyanennyi tálca energiaital.



Viszont valami oknál fogva a dobozos sör és a rövidital fogyasztásra nem sikerült egzakt számítást találni az országjárás végére sem, úgyhogy közös megegyezésre annyiban maradtak a zenekarok, hogy a sör és rövid fogyasztás: "nem volt számottevő" ezen a turnén.



...és hogy lesz-e folytatás? Amennyiben a HOOLIGANS és ROAD zenekarokon múlik, egészen biztosan! Viszont ennél azért kicsivel több csillag együttállására lenne szükség ahhoz hogy a "SÖTÉT ARCOK FÉNYES ÉJSZAKÁK" országos turnéja újabb fordulót vegyen! Egy dolog viszont borítékolható! A turné mindkét főszereplőjével lehet majd idén nyáron találkozni bőven, ha nem is egy időben és egy helyen, de hogy több alkalommal is, szerte az országban, az már most egészen biztos! A ROAD és HOOLIGANS zenekarok ezúton mondanak köszönetet Székesfehérvár, Pécs, Szombathely, Debrecen, Szeged, Budapest és Eger nagyszerű közönségének! Reméljük, hamarosan újra találkozunk!



A pontos nyári koncert menetrendjéről érdeklődj a hivatalos Facebook (Hooligans, Road)- és Instagram (Road, Hooligans)-oldalakon! [2023.04.04.]