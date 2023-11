Egy szerelmes pár tragédiája - szívfacsaró témát dolgoz fel a Hooligans legújabb dala Az év utolsó hónapjait sem tölti tétlenül a Hooligans. Decemberben érkezik a zenekar új nagylemeze, ezt követően pedig négy év után visszatérnek a Papp László Sportarénába is, ahol egy nagyszabású show keretében búcsúznak a 2023-as évtől. A 'Fekete Szivárvány' címet viselő album első dalát október végén már megismerhették a rajongók, a 'Körforgás' ismét a zenekar keményebb oldalát mutatta meg. Most pedig itt is a folytatás: az új Hooligans korong második dala 'Egy álom közepén', amelyet egy fiatal szerelmespár nem mindennapi szomorú tragédiája ihletett. A dal szívbemarkoló, egyedien hatásos videóját Jimy J. Hollywood rendezte, és talán nem túlzás azt állítani, hogy a forgatás az egész zenekart, és a teljes stábot érzékenyen érintette, hiszen mindenkinek van a veszteséggel, gyásszal kapcsolatban valamilyen feldolgozandó emléke. "Ezúttal egy szokatlanul érzékeny témát, a legközelebbi szerettünk elvesztését jeleníti meg az új dal és a videoklip." - árulta el Csipa. "Amikor készült a dal, és megszületett a dalszöveg, azt éreztem, hogy nekem ilyen nehéz témát még sosem kellett előadnom. Azon gondolkodtam, hogy vajon menni fog-e nem csak a stúdióban, hanem majd a koncerteken is. Most már próbálunk a december 28-i Aréna koncertünkre, és ez a dal is a sorrend szerves része, így idővel sikerült feloldanom magamban ezt a félelmemet." A megrázó jelenetek felvétele alatt azonban történt egy váratlan, szívet melengető esemény is. A forgatás napja duplán emlékezetes marad Kiss Endinek, lévén, hogy aznap született meg negyedik kislánya, Alba. "A klipből kiderül, hogy milyen hangulatunk lehetett a forgatás egész napján." - emlékezett vissza Endi. "Nem minden nap kell egy fiatal lány ravatala mellett állnunk, vagy éppen egy igazi ravatalozó falai között szerepelnünk. Alig kezdtük el a forgatást, kaptam a telefont, hogy a kislányom nem vár tovább és megszületik, így a forgatás feladatai miatt nem tudtam a párom mellett lenni. El sem tudtuk volna halasztani, annyi minden volt erre a napra összeszervezve. Helyszínek, stábok, szereplők, de ahogy végeztünk rohantam a kórházba." Az 'Egy álom közepén' a 'Fekete Szivárvány' albumról már a második klipes nóta. A decemberben megjelenő lemezen összesen 13 dal fog szerepelni, az előzetesek alapján, biztos hogy nagyon változatos lesz. "A két napvilágot látott klipből is kiderülhet mindenki számára, hogy nagyon változatos és fajsúlyos album lesz." - erősítette meg Tóth Tibi, a Hooligans gitárosa. "És talán a valaha volt legszebb lemezborítónkkal. Nagyon elégedett vagyok, minden nagyképűség nélkül mondhatom. Rengeteg munkát és energiát fektetett bele mindenki, alig várom, hogy megjelenjen és kezükben tarthassák a Hooliganst kedvelők." Romanek Gergely most mutatkozik be csak igazán, hiszen az Arénában és a Hooligans albumain is először játszik: "Ez lesz az első közös albumom a Hooligans zenekarral. Vinyl, CD és pendrive formájában is tervezzük megjelentetni az új dalokat , természetesen a digitális felületek mellett. Nagyon izgalmas napok, hetek, hónapok állnak mögöttünk stúdiózással, forgatásokkal, imádtam ezt az időszakot is a zenekarral, de a java még csak most jön!" Az Aréna koncertig még biztos, hogy egy új klip várható...



