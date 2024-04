Világhírű francia zenekar lép fel az Újszegedi Szabadtéri Színpadon Idén sem marad világsztár fellépő nélkül az Újszegedi Szabadtéri Színpad. A Szegedi Szabadtéri Játékok koncertsorozatát a francia Nouvelle Vague együttes nyitja meg június 19-én. A bossa nova dallamvilág és a keményrock klasszikusok ötvözéséről híres zenekar, a Nouvelle Vague is fellép a Szegedi Szabadtéri Játékok kisebbik színpadán. Immár elmaradhatatlan hagyománnyá vált, hogy a 2022-ben felújított játszóhely koncertkínálatában legalább egy világhírű zenei produkció is várja a közönséget; így a sorozat hazai kiválóságainak estjeit – a Dixieland Gála, a Margaret Island, Koncz Zsuzsa, a Kálmán Imre – 120 perc a Föld körül, a Csókkirály, a Találkozások, a „Csönded vagyok” és a Csiribiri koncerteket – megelőzően, június 19-én a francia együttes szórakoztatja majd az újszegedi színpad nézőterére érkező zenei ínyenceket. A több, mint 20 éves Nouvelle Vague valódi különlegesség a Szabadtéri izgalmas koncertjeinek felhozatalában is. 2003-an alapította meg Marc Collin zeneszerző, zenei producer és a néhai Olivier Libaux lemezproducer, gitáros, dalszerző, azzal a céllal, hogy valami egészen egyedit alkossanak, és andalító bossa nova-feldolgozásban értelmezzék újra a hetvenes-nyolcvanak évek ikonikus rockszámait, posztpunk és new wave-klasszikusait.

Páratlan vállalkozásuk hamar nemzetközi elismerést vívott ki, és a zenekar az elmúlt két évtized folyamán bejárta a világot, legutóbbi turnéjuk során többek közt Nagy Britannia, Németország, Románia, Törökország, Hollandia és Lengyelország fesztiváljain és koncerthelyszínein ejtették ámulatba a közönséget.

Elsöprő sikerük egyik titka Marc Collin szerint a franciás nemtörődömség, amellyel saját képükre formálják a megidézett, ikonikus dallamokat. Emellett folyamatos megújulás jellemzi a Nouvelle Vague diszkográfiáját: minden lemezzel újabb és újabb együttműködő művészek, izgalmas kombinációban a fejük tetejére állított zenei stílusok gondoskodnak arról, hogy a Nouvelle Vague-életérzés már néhány taktus után meghódítsa a hallgatókat.

A Depeche Mode-tól a Blondie-ig, a Duran Durantól Billy Idolon át a The Cure-ig vagy a Dead or Alive-ig számos legendás előadó legnagyobb slágereit feldolgozták már. Kísérleteik során hol country és westernfilmes zenei hatásokkal, akusztikus dzsesszel, hol popritmusokkal és persze az elmaradhatatlan bossa nova-hangzással fűszerezik a megszólaltatott dalokat – ám sokoldalú művészi tevékenységük állandó vezérmotívuma maradt a posztpunk melankólia és a bossa nova ritmus és életérzés invenciózus ötvözése. Február 16-án jelent meg a zenekar legújabb albuma, a Should I Stay or Should I Go. Újszegedi koncertjükön a kiváló művészek saját szerzeményeiből, az együttes legnépszerűbb feldolgozásaiból és friss dalaiból is hangulatos ízelítőt kaphat a zenekedvelő közönség. A nem mindennapi programra már kaphatók a belépőjegyek: akárcsak az újszegedi színpad többi koncertjére, a szegedi Fesztivál Jegyirodában, az Interticket országos hálózatán és online is megvásárolhatják az érdeklődők. A Nouvelle Vague június 19-én, a koncertsorozat legelső estjeként érkezik az újszegedi ligetbe, így érdemes időben biztosítania helyét annak, aki semmiképp sem szeretné lemaradni a zenekar nagyszerűnek ígérkező fellépéséről.