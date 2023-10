Kapcsolódó cikkek • Ezeregy éjszaka: Debütált Geszti Péter world musicalje - képek • Elővásárlási lehetőséggel tér vissza jövőre az Ezeregy éjszaka Kapcsolatok • Szegedi Szabadtéri Színpad Meghirdette Dóm téri évadát a Szegedi Szabadtéri Játékok Megkezdődött a jegyértékesítés a Szegedi Szabadtéri Játékok 2024-es, nagyszínpadi előadásaira. A Dóm téren a világhírű zongoraművész, Péter Bence nagykoncertje a Szegedi Szimfonikus Zenekarral, a Szabadtéri önálló produkciójában a Rebecca és az Ezeregy éjszaka musicalek, valamint az István, a király rock-opera várja a közönséget. Meghirdette nagyszínpadi műsorát a jövőre 93 esztendős Szegedi Szabadtéri Játékok. Hazánk legrégebbi színházi fesztiválján 2024 nyarán négy különleges produkció szórakoztatja majd a 4000 férőhelyes Dóm téri nézőtér közönségét, amelyek között régen várt vendég, újdonság és nagy visszatérő egyaránt megtalálható. A nagyszabású színházi előadások sorát egy különleges koncert, a Péter Bence Live előzi meg. A csodagyerekből lett YouTube-szenzáció, mára világhírű zeneszerző-zongoraművész a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével lép színpadra, hogy egyedülálló, lendületes játékával, a klasszikus és a pop- illetve rockzene határait feszegető feldolgozásaival egyedülálló zenei élménnyel lepje meg a Szabadtéri nézőit június 28-án. A közönség kitörő lelkesedéssel fogadta az elmúlt évad ősbemutatóját, Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István Ezeregy éjszaka című world musicaljét. A Kossuth-díjas Juronics Tamás rendezésében, Trokán Nóra, Bányai Kelemen Barna, Márkus Luca, Tasnádi Bence, Bori Réka, Stohl András és Mészáros Máté főszereplésével, Bujdosó Nóra káprázatos látványával és Madarász "Madár" János animációival csak a Szegedi Szabadtéri Játékokon látható előadás iránt hat teltházas alkalmat követően sem lankadt az érdeklődés; ezért a páratlan produkció 2024-ben is visszatér, újabb öt előadásnappal. Egyedülálló elővásárlási lehetőség keretében, előzetes regisztrációt követően már többezren biztosíthatták ülőhelyüket, ám az érdeklődők továbbra is válogathatnak a július 5-i, 6-i, 7-i, 12-i és 13-i alkalmakra szóló helyek közül.

A következő évad önálló produkciójaként az Elisabeth-et is jegyző szerzőpáros, Sylvester Lévay és Michael Kunze musicalremekét, a Daphne du Maurier regényén alapuló Rebeccát mutatja be a Fesztivál. A Magyarországon a Manderley-ház asszonya címen ismert történet, amelyet Alfred Hitchcock Oscar-díjas filmje is feldolgozott, musicalként mindössze második alkalommal kerül színre, és először láthatja szabadtéren a közönség a szegedi előadáson. Az eredeti koncepcióban, parádés szereposztással készülő bemutatót július 26., 27., 28. valamint augusztus 2. és augusztus 3. estéjén tekinthetik meg a krimi, a szerelmi történetek és a musicalek kedvelői.

Az államalapítás ünnepét megelőzően, valamint az ünnepi hétvégén pedig Szörényi Levente és Bródy János rockoperája, az István, a király érkezik első szegedi bemutatója után 40 esztendővel a Dóm térre. A Szabadtéri Játékok nézői legutóbbi, 2013-as színrevitele óta várják, hogy újra láthassák hazánk legnagyobb nyári színházi fesztiválján a kultikus darabot, amely ezúttal Novák Péter rendezésében, Tóth Kázmér kifejezetten a Dóm téri nagyszínpad adottságaihoz igazított díszletével, újszerű koncepcióban érkezik a Fogadalmi templom elé. A Zikkurat Produkció különleges megoldásokat felvonultató előadásában kiváló színművészek – köztük a címszerepben Koltai-Nagy Balázs, Saroltként Schell Judit - és népszerű énekesek – Koppány szerepében Baricz Gergő, továbbá Borbély Richárd, Horányi Juli, Köteles Leander, Sena Dagadu, Herczku Ágnes, Kardos-Horváth János - keltik életre az egyik legfontosabb nemzeti történetünket benépesítő, emlékezetes alakokat, szólaltatják meg a slágerré vált, ikonikus dalokat. A Szegedi Szabadtéri Játékok izgalmas Dóm téri programjaira már kaphatók a belépők, az idei évtől dinamikus árazás mellett. Az újszegedi színpad előadás- és koncertsorozatának jövő évi produkcióit a későbbiekben hirdeti meg a Fesztivál. Jegyvásárlásra továbbra is online, a Szabadtéri Játékok felületén, illetve a szegedi Fesztivál Jegyirodában, valamint az Interticket országos jegyirodai hálózatán nyílik lehetősége a színházkedvelőknek.



