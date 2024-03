Új lemezzel tér vissza a Barba Negrába a Kissin' Dynamite Ahogyan arról már az előző év végén hírt adtunk, a Kissin' Dynamite headliner turnéra indul és természetesen az új lemez is a kanyarban van. A Back With A Bang - Europe Tour 2024 körút az új - sorban a nyolcadik - album nevét viseli, mely július 5-én jelenik majd meg a Napalm Records égisze alatt, az első előzetes kislemezes nóta pedig éppen egy hete debütált. Közben a turné vendégeire is fény derült, így jön az angol Massive Wagons és a német Airstrike is. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

Kissin' Dynamite

Back With A Bang – Europe Tour 2024

Vendégek:

Massive Wagons

Airstrike

2024.10.08.

Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 18:30 JEGYEK H-Music Hungary [2024.03.22.]