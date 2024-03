AWS: Nincs árnyék - Egy újabb dal a májusban érkező nagylemezről

A szemfülesek már kiszúrhatták, hogy a bő két hete megjelent Fények nélkül című dalnak érkezhet folytatása, hiszen az első klipben több erre utaló jelet is elrejtett a zenekar, Brucker Bence gitáros pedig egy nemrégiben adott interjúban azt is elárulta, hogy az AWS tavaszi “Fények nélkül nincs árnyék” turnéjának neve is az első két kislemez címéből áll össze.

“Mindig is szerettünk kísérletezni, zeneileg és vizuálisan is kipróbálni olyan eszközöket, amelyeket itthon még nem, vagy csak nagyon kevesen mertek használni. Ez a zenekar történetének huszonkettedik videóklipje, így szerettünk volna a lehetőségekhez képest a legjobban elrugaszkodni az eddig csinált dolgainktól és valami merőben mást kipróbálni. A Pixelfilm stábjára és Tokay Petire - akiről büszkén mondhatom, hogy az évek alatt, rendezőből barátunkká lett - eddig is mindig számíthattunk, ha egy látszólag lehetetlennek tűnő határidő alatt kell valami teljesen új dolgot megvalósítani, és ezért nem győzünk elég hálásak lenni nekik. “ - mondta el Brucker Bence gitáros

“A dal azt a helyzetet írja le, amikor úgy érezzük, túl sokat vállaltunk, a ránk nehezedő nyomás és a szorongás pedig szépen lassan a földbe tiporja a személyiségünket. Ha valaki hosszú távon túl sok súlyt cipel a hátán, attól előbb vagy utóbb kiég, önmaga árnyékává válik, legvégül pedig a saját gondolatai is ellene fordulnak és szörnyet csinálnak belőle. A 'Nincs Árnyék' tehát megszemélyesíti a legnehezebb napok legrosszabb pillanatait, gondolatait, de az üzenete mégis az, hogy ne adjuk fel, hiszen az árnyék jelenléte mindig magában hordozza a fényt is. Nekünk pedig meg kell küzdenünk vele nap mint nap, az így nyert tapasztalatokat pedig előnyünkre fordítani. A videó látszólag ugyanúgy kezdődik mint az előző, ám ha figyelmesen megnézzük, a szereplő, jelen esetben én, bizonyos esetekben máshogyan dönt az újraindult játékban, mint az előző próbálkozásakor. Ám miután újra elbukik, leveszi a VR szemüvegét, és kiderül, hogy valójában az egész, nehézségekkel teli játék is egyfajta groteszk szórakozás volt, hiszen már csak ez maradt neki egyetlen örömként ebben a kaotikus világban ” - árulta el Stefán Tamás énekes.

A két videoklipet egyszerre forgatta a Pixel Film stábja és rengeteg utómunkával érték el a végeredményt. Tokay Péter rendező így fogalmazott:

“Két videoklip elkészítésére kértek fel bennünket, így dupla idő állt rendelkezésünkre, hogy egy történetet elmeséljünk. Bár az első videoklip egy igen egyszerűnek tűnő cselekménysort mutatott be egy főszereplő szubjektív szemén keresztül, mégis ennek mélyebb és mondhatni komolyabb mondanivalója volt, ami jelen videóval vált teljessé. Aktuális modernkori technológiának egy kis fricska, csapongás és dilettantizmus, ami igen jellemzi a mai társadalmat és a technikailag fejlődő, rohanó világot. Felületes kapcsolatok, és a kitartó hozzáállás teljes hiánya érezhető ebben az alkotásban.

Mindezt egy VR játék keretébe pakoltuk, a történet viszont itt nem állt meg, mert a második videoklip elég komoly fordulatot vett, és ezt a témát még jobban boncolgatja, az AI aktuális szintjét és esetleges jövőbeni problémáit is óvatosan tálalja. Rendezőként nagyon ambivalens érzések fogtak el a klipek készítése közben, mert hiába érzem úgy, hogy a modern technológia (lásd AI) az iparágunkat a közeljövőben erőteljesen át fogja alakítani, aminek nagy valószínűséggel lesz jó és rossz hozadéka is, mindamellett konkrétan ez az alkotás is tartalmaz olyan kivitelezési technikákat, és a történet is részben erről szól.

A Pixel Film vezetőjeként mindig tárt karokkal fogadom a kihívásokat, az újításokat. Ez a terület viszont olyannyira ismeretlen, bejáratlan és annyi plusz feladatot állított elénk, hogy készítése közben néha megkérdőjeleztem a nagy bevállalósságom határait.

Köszönet a zenekarnak, hogy be merték vállalni ennek az új, részben még ismeretlen területnek a felfedezését. Azt hiszem mi most kimegyünk a szabadba és a következő napokban megpróbálunk minél kevesebbet ülni a gép előtt.”

AWS tavaszi turné soron következő állomásai:

2024.03.22. Veszprém / Expresszó

2024.03.23. Szeged / IH

2024.04.20. Győr / Bridge

2024.05.25. Budapest / Budapest Park - Jegyek

[2024.03.20.]