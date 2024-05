Színházi kiválóságok emlékeznek Cseh Tamásra a Szegedi Szabadtéri Színészlegendákkal érkezik Szegedre Hrutka Róbert Cseh Tamás-emlékestje, a „Csönded vagyok”. Az ikonikus zenész Bereményi Gézával közös dalait Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter, Für Anikó, Cserhalmi György, Rudolf Péter, Szegezdi Róbert és Gubik Petra kelti életre az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. Augusztus 7-én hangulatos koncerttel idézik fel Cseh Tamás emlékét a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Hrutka Róbert és kiváló művésztársai eredetileg a zenész születésnapja tiszteletére alkották meg a „Csönded vagyok” című összeállítást, amelyet ezúttal éppen halálának tizenötödik évfordulóján láthatnak, akik helyet foglalnak majd az Újszegedi Szabadtéri Színpad nézőterén. A legendás ének- és gitárművész, dalszerző munkásságát a Nemzet Művészéhez, a Kossuth-díjas Bereményi Gézához fűződő évtizedes barátságának, alkotói együttműködésének tükrében, közös dalaikon keresztül mutatja be új fénytörésben a különleges est. A csend tölti ki a hangok közti űrt, ezért ugyanolyan fontos, mint maga a hang - Bereményi Géza Cseh Tamásnak írt szövegeiben ez a csend töltődik fel a múlt emlékeivel, humorral, érzelemmel és értékes tartalommal. A különleges estet Hrutka Róbert fogja össze, aki a hangszerelés mellett énekesként és gitáron is közreműködik. Kiváló zenekarában Markó Ádám felel a dobokért, Fehérvári Attila játszik basszusgitáron, Galambos Zoltán zongorázik és Kalmus Felicián csellózik, Dely Domonkos pedig vokállal és perkán működik közre.

A generációk számára kedves dalok énekes megszólaltatására a színházi világ valódi csillagai vállalkoznak. Fellép a Nemzet két Színésze is: a 2023-ban megválasztott, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Udvaros Dorottya – aki idén a Rebecca nézőit is elkápráztatja Mrs. Van Hopper szerepében - és a szintén Kossuth- és Jászai-, valamint Balázs Béla-díjjal kitüntetett, érdemes művész, Cserhalmi György is. Színpadra lép az összetéveszthetetlen hangú érdemes művész, a Jászai Mari-díjas Für Anikó és a népszerű és elismert színművész házaspár, Nagy-Kálózy Eszter Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész és Rudolf Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas kiváló művész is. A jeles fellépői gárdát erősíti a Szegedi Nemzeti Színház tagja, a prózai és zenés szerepekben egyaránt remeklő, Gábor Miklós-díjjal kitüntetett Szegezdi Róbert, aki a kőszínházi évadban számos emlékezetes alakítással örvendeztette meg a Tisza-parti város közönségét. Végül, de nem utolsó sorban csatlakozik hozzájuk a Junior Prima-díjas Gubik Petra is, akit a koncertet megelőző két hétvégén a Rebecca főszerepében csodálhatnak meg a Szabadtéri Játékok nézői. Színészi megközelítésük egészen egyedülálló ízt kölcsönöz majd a megunhatatlan daloknak, egy-egy énekes fellépő személyes benyomásain, művészi érzékenységén átszűrve a bennük meglelhető ezernyi hangulatot, rejtett, mégis sokak számára ismerős üzenetet, méltó emléket állítva a közelmúlt magyar könnyűzene egyik legnagyobb hatású, emblematikus alakjának, Cseh Tamásnak. Az

Újszegedi Szabadtéri Színpadon nagyszerű zene-és színművészek ihletett találkozásából születő, magával ragadó atmoszférájú előadásra még kaphatók a belépők. Az érdeklődők megvásárolhatják jegyeiket az Interticket hálózatának irodáiban országszerte, a szegedi Fesztivál Jegyirodában, vagy akár online is, a Szabadtéri Játékok weboldalán. Szegedi Szabadtéri