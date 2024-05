Jótékonysági gála a rászoruló színházi dolgozók javára Hetedik alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) a nehéz helyzetbe került, egészségi állapota következtében rászoruló, szakmabeli kollégák megsegítéséért. Az eseménynek idén is a József Attila Színház ad otthont, június 5-én, szerdán. A gyűjtésben olyan fellépők segítenek, mint Bodrogi Gyula, Császár Angela, a Magyar Állami Népi Együttes vagy Peller Károly. A színházi szakmák egyetlen országosan reprezentatív szakszervezete, az idén 105 éves SzíDoSz áprilisi közgyűlésén választotta meg új ügyvezető elnökségét. Az ezzel is megújuló szervezetet a következő öt évben Savanyu Gergely, a soproni Petőfi Színház színművésze irányítja, programjában első helyen az érdekképviseleti funkció megerősítésével. Az Együtt – Egymásért – Mindenkiért című jótékonysági gálaest hagyománya több évre és alkalomra tekint vissza, szervezése is még az előző szakszervezeti elnökség munkáját dicséri. Az elmúlt év színházi szakmával kapcsolatos hírei, eseményei a nagyközönség számára is rávilágítottak arra, hogy akárki – és még egy színész is – kerülhet olyan váratlan élethelyzetbe, amit egyedül nem képes megoldani. Fókuszba került az is, hogy színházban dolgozni egyáltalán nem veszélytelen, és a nyugdíjba vonulás művészként is gyakran jelent kiszolgáltatottságot. A szakszervezet igyekszik a tagjai számára szociális védőhálót is nyújtani, ehhez azonban azok támogatását is kérik, akikért a művészek és a háttérben dolgozók a munkájukat végzik, vagyis a nézőkét. A gálaest helyszíne idén is a József Attila Színház lesz, az intézmény pedig a teljes jegybevételt a Segítsünk Alapítványnak utalja át. A SzíDoSz ebből a támogatásból tud segítséget nyújtani a nehéz élethelyzetbe került, megváltozott egészségi állapotú színházi dolgozóknak. A június 5-ei, nagyszabású műsorban a támogató közönséget vers, próza, operett- és musicalrészletek, tánc és sok zene várja. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalták a fellépést megszorult helyzetben lévő kollégáikért. Fellép többek között: Bodrogi Gyula, Esztergályos Cecília, Nemcsák Károly, Császár Angela, Mészáros Árpád Zsolt, Kubik Anna, Hegedűs D. Géza, Voith Ági, Sasvári Sándor, Peller Károly, a Magyar Állami Népi Együttes, a Fővárosi Nagycirkusz artistái és még sokan mások. A gála műsorvezetői Kökényessy Ági és Kautzky Armand, rendezője Mihályi Győző. A Színházi Dolgozók Szakszervezetének Segítsünk Alapítványa az este bevételének függvényében tud segíteni a szakmabelieknek. Ebből a célból a hagyományos nézői jegyeken kívül vásárolhatók támogatói jegyek is tizenötezer forintért. Fotók: Kállai-Tóth Anett Jegyvásárlás [2024.05.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Alacsony kamatozású gyorshitel mindenkin egyéb [2024.05.27.]

empty: treeItemFullName(classified_section,0) [2024.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu