Őrzöm a lángot - Megjelent Fábián Zoltán első nagylemeze Őrzöm a lángot címmel megjelent a marosvásárhelyi születésű gitáros, énekes, dalszerző Fábián Zoltán első önálló nagylemeze. A korongon a líraitól a folkon át egészen a rockzenéig hallhatóak dalok - a Magyar Művészetért Díjrendszer Ex-Libris díjazottja, és a Budapesti Lengyel Intézet Barátja elismeréssel bíró alkotó- és előadóművész hitvallását, identitástudatát 13 szerzeménybe öntve. “Megtisztelő, hogy olyan legendákkal dolgozhattam együtt a lemezen, mint Sáfár József vagy Juhász István. Személyes öröm számomra az is, hogy az egyik dalban a testvérem, Fábián Géza Attila szólózik, akivel együtt kezdtük a zenélést még a kétezres évek elején. Ez a lemez egy új kezdet eredménye, mely 2019-ben kezdődött és mostanra érett be. A dalok vegyesek, de jól tükrözik azt a zenei palettát, melyben szívesen tevékenykedek. Nem volt semmi erőlködés, igyekeztem úgy meghangszerelni a dalokat, ahogy az érzés kívánta, eltekintve mindenféle trendtől és sablontól." - nyilatkozta Fábián Zoltán, aki azt is elmondta, hogy a lemez különlegessége, hogy a stúdiómunkálatok során szándékosan hagytak benne a felvételekben olyan ma már hibának számító elemeket, mint például a levegővétel vagy a gitár húrjának rezgése, mert szerinte ettől lesz eredeti és hiteles egy zene. Dallista:

1. Őrzöm a lángot

2. A legnagyobb érték

3. Nagyfaluhoz

4. Mag

5. Legyen a tiéd

6. Szökjünk át

7. Nekem a világ

8. Árnyakon túl

9. Végtelen mező

10. Karácsony készül, emberek!

11. Újévi köszöntő

12. Apák verse - 2021 (bónusz)

13 Rota (bónusz) A dalszövegekről: “Egy elég komoly fordulóponton mentem át az elmúlt évben, melyet elég jól tükröz a lemez szövegvilága. Úgy gondolom, az ember fel kell nőjön ahhoz, hogy a gondolatait nyíltan és cenzúrázatlanul ki tudja fejezni, én azt érzem, hogy most érkeztem el ehhez a ponthoz. Néhány versmegzenésítés is található a korongon, melynek szövegét Thököly Vajk szilágysági költő barátom jegyzi.”



Az albumon közreműködött Sáfár József és Hutton István basszusgitáron, Juhász István ütős hangszereken, valamint Fábián Géza Attila szólógitáron, Deme Tamás akusztikus gitáron és Pad Richárd billentyűs hangszereken. A vokált Kopecsni Sólyom, Erdős Léla Firtos és Joanna Urbańska énekelte, a szövegeket Thököly Vajk írta.



A felvétel keverését Sáfár József végezte.

Az album megjelenéséhez időzítve a Végtelen mező című dal és a hozzá készített szöveges videó került fel a YouTube-ra. A CD a MediaMarkt üzletekben, a jobb lemezboltokban, és Zoli koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. “Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen rengeteg erkölcsi támogatásban van részem a nagyérdemű közönség részéről, mely lendületet és hitet ad a tevékenységeim megvalósításához.” - zárta személyes gondolatait Zoli.



A nyár folyamán az alábbi helyeken lehet találkozni a művésszel:

06.22. Pécel

06.29. Korond

06.30. Krizba

07.06. Sepsikőröspatak

07.20. Püspökhatvan

08.03. Izabelin (PL)

08.18. Gúta

08.19. Gerjen

08.20. Villány

08.22. Ada

08.24. Gömörpéterfala

