SFV: magyar arénarock csapat is játszik Richie Kotzen előtt Jövő csütörtökön érkezik Budapestre Richie Kotzen. A Poison, a Mr Big és a Winery Dogs zenekarokból is ismert amerikai gitárhős előtt az arénarockot újra életre keltő hazai csapat, az SFV is játszik majd. A srácok ráadásul rögtön egy miniturnéra mennek az amerikai gitárossal, hiszen a magyar főváros mellett Pozsonyban és Kassán is előzenekarként szerepelnek, most először külföldön is fellépve. Az SFV tavaly adta ki We Are című bemutatkozó nagylemezét, de már most van a tarsolyukban jó pár új nóta is, ezekből is bemutatnak párat a Dürer Kert színpadán. Friss klipjük a Satisfy Me. Július 4-én tehát érdemes időben érkezni a helyszínre; jegyek kedvezményes elővételi áron, és a kapuban is kaphatók lesznek. a Livesounds bemutatja:

2024. július 4., csütörtök 19 óra

Budapest, Dürer Kert

Richie Kotzen, SFV koncertek

Belépő: elővételben 10.900 Ft, a koncert napján 11.900 Ft

Jegyek kaphatók a tixa oldalon és a Ticketportal hálózatában. [2024.06.28.]