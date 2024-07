Ismét Reggae Camp Fesztivált rendez Lakiteleken a Ladánybene 27 Mások mellett Brother Culture, Daddy Freddy & Blackout JA, Anthony Locks, a PASO, a Budapest Riddim Band, CéAnne, G Ras, Copy Con és a házigazda Ladánybene 27 is színpadra lép az idei Reggae Camp Fesztiválon Lakiteleken július 23-tól 27-ig. Az immár huszonegyedik Reggae Camp Fesztivált 2023-hoz hasonlóan a Tőserdő Autóskemping területén rendezik meg. Jó érzés volt megélni, hogy tavaly Lakiteleken három év szünet után ismét fesztivált tudtunk tartani. Idén még közelebb próbálunk kerülni a Covid előtti fesztiválokhoz, ezért a hazai reggae előadók mellett már külföldi sztárokat is vendégül látunk - idézte Bodnár Tibort, a Camp főszervezőjét, a Ladánybene 27 (LB27) vezetőjét az MTI-hez eljuttatott közlemény.



Mint írták, a Reggae Camp békés és családias fesztivál, ahol a jamaicai reggae muzsika kedvelői és művelői évről évre összejönnek öt napra. Lakitelek-Tőserdő vonzáskörzete, a közeli Tisza-holtág természeti szépségeivel számos kirándulási lehetőséget is kínál.

A nyitónapon, július 24-én szerdán a nagyszínpadon a Super Starsky kezd, majd az LB27 újra előadja a május elején a Kobuci Kertben bemutatott, a nyolcvanas évekbe visszanyúló ska műsorát, amely a Menekülés című albumon jelent meg. Ezután az Irie Maffiából ismert MC Kemon következik önálló projektjével, a Kemonication Banddel, végül a Budapest Riddim Band adja elő műsorát, az Európában élő jamaicai énekes/MC/producer, Anthony Locks közreműködésével, de a show-ban fellép CéAnne és G Ras is.



Csütörtökön a nagyszínpadon a Hangfoglaló Programiroda által szervezett előzenekari pályázat keretében két, az előző években a Ladánybene 27 által pártfogolt és mentorált csapat, a kiskunfélegyházi A Láma Dalai, valamint a zentai Sin Seekas indítja a programot. Este Copy Con érkezik zenekarával, a Reggae Express Banddel, végül az estét a brit Brother Culture show-ja zárja.



A fesztivál pénteki napján elsőként a bajai reggae csapat, a Stabilfrazír lép színpadra, majd az évtizedek óta működő zenekar, a RE-G következik, soraiban az LB27 egyik alapítójával, Tóth Gábor Tádéval. 21 órakor lép színpadra a Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO), végül két jamaicai énekes-MC, Daddy Freddy és Blackout JA érkezik reggae-dancehall-hip-hop műsorával.



A szombati zárónapot a Hatvanból érkező Szabad Élet roots reggae műsora indítja, őket egy friss ska formáció, a Lubricators követi: a zenekar tagjai között ismert hazai reggae-ska zenészek játszanak. A miskolci Sky Fanatic után az estét a házigazda Ladánybene 27 zárja, műsorukat 39 év tapasztalata, 14 albumról válogatott dal alakítja. Kell egy ház, Fürdik a lelkem, Van még a világon, Az élet más és számos más ismert dal hangzik el.



A DubYard party helyszínen az elektronikus és akusztikus roots, dub és steppa zenék ismert hazai sound systemek és selectorok tálalásában lesznek elérhetők. Színpadra lép a jamaicai-brit Earl Sixteen, a brit I-Tal Soup és Peter Sunday, lesz Sena Dagadub, Selecta Red & Sister LT (NL), Dubapest HiFi, Haroon Ayyaz és Heartical Youth.

A Rastage rendezvénysátor fedett színpadán akusztikus koncertek, jam-session-ök, sound system partyk zajlanak kedden fő programként, szerdától a nagyszínpad koncertjei előtt-közben és után. Ezen a színpadon lesz Marley Jam, afrobreakz djembe show, Pulisound 15, RasTaphant feat Puli riddim show & roots session, G RAS és a Tribal Soul Sound System, Ride Di Riddim party, CéAnne, Nahaj Pee, Bottah Rankin és Burkus König.



A nappali órákban, egészen az első koncertek kezdéséig, majd az utolsó koncert záróhangjai után hajnalig a Batta Island terén zajlanak zenés és beszélgetős programok. A Strandsystem szolgáltatja strandidőben az autentikus jamaicai zenéket, roots reggae-t, dancehallt, skát, rocksteadyt. A keverőpultoknál dj-k, MC-k és sound systemek váltják egymást.

A "Camp faluban" számos egyéb programot kínálnak. Itt zajlanak a nappali előadások, a beszélgetések, lesz táncoktatás, reggae-workshop, Zöld Zóna teaház, Reggae Helyőrség Találkozó, Jamaican Wood Carving, gyermek játszóház, és itt üzemel a Camp gasztro-központja is. [2024.07.01.]

