Fezen 2024: ismét két szabadtéri nagyszínpad lesz a fesztiválon

Székesfehérvár, 2024. július 20., szombat (MTI) - Az előző évvel ellentétben a székesfehérvári Fezen Fesztivál idén visszatér a két szabadtéri nagyszínpados felálláshoz, ahol: Avantasia-tól a Scooterig, a Cradle Of Filth-től ATB-ig, Beton.Hofitól Korda Györgyön és Balázs Klárin át a Tankcsapdáig sokféle műfaj látható és hallható lesz. A szervezők tájékoztatása szerint július 31. és augusztus 3. között a két nagyszínpad mellett lesz sátras színpad és több party helyszín is.

Július 31-én, a fesztivál nyitónapján lép színpadra az operametált játszó német Avantasia. Szintén a nyitónapra érkezik Angliából a Cradle Of Filth, az extrém metal egyik legismertebb zenekara, akik több mint 30 éve járják a világ színpadait.

Többszörös visszatérő és örök fesztiválkedvenc a német Scooter, akik ezúttal az utolsó napon, Majka után lépnek a nagyszínpadra, hogy koncertjük után egy négyórás NECC Partyval záruljon a Fezen. Szintén az elektronikus kínálatot erősíti a német Andre Tanneberger, vagy ahogy több mint 20 éve megismerte a világ, ATB, a trance műfaj egyik meghatározó dj-je augusztus 2-án lép fel Székesfehérváron.

A szervezők kiemelték, hogy a két nagyszínpadon különböző műfajú előadók lépnek fel egyidőben, így ha valaki nem szeretne a Scooterre tombolni, az meghallgathatja például a Judas Priest korábbi gitárosának, K.K. Downingnak KK's Priest nevű bandáját.



Megjegyezték, hogy idén a kemping ingyenes lesz azoknak a bérleteseknek, akik regisztrálnak.

