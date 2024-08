Mária főhadnagy szabadtéri operettbemutató a Margitszigeti Színházban A két nagymúltú színház, a Margitszigeti Színház és a Budapesti Operettszínház, újra közös bemutatóra készül. Huszka Jenő történelmi ihletésű nagyoperettjét, a Mária főhadnagyot láthatja a közönség augusztus 9-én a Margitszigeten. A darabot fiatalos lendület, a szerelem és jól ismert dallamok hatják majd át, úgy, hogy a színpadi játéktér kitágul, illeszkedve a Margitszigeti Szabadtéri Színpad adottságaihoz. Bán Teodóra igazgató kiemelten fontosnak tartja, hogy különleges és egyedülálló produkciókat mutasson be a Margitszigeti Színház estéről-estére 3000 fős közönségének. Ez alkalommal a Budapesti Operettszínház a Mária főhadnagy című operettet adaptálja a varázslatos szabadtéri színpadra, egyedülálló színházi élményt nyújtva a közönség számára. A főbb szerepekben Kiss Diána, Laki Péter, Fischl Mónika, Homonnay Zsolt, Bojtos Luca és Dénes Viktor látható majd. Az előadás rendezője Homonnay Zsolt. Egyedülálló produkciók a Margitszigeti Színházban „Minden tekintetben fontos számomra, hogy különleges és egyedülálló produkciókat mutassunk be a Margitszigeten, mely egy csodás adottságú színház. A Margitszigeti Színház a nyár folyamán alkalmanként 3000 fős közönségének egyedülálló színházi élményt tud nyújtani estéről-estére.” – mondta el Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője. „A két színház a korábbi években már több sikeres bemutatót tartott gyümölcsöző együttműködésük keretében. 2019-ben Kármán Imre nagyoperettjét a Csárdáskirálynőt mutatták be közösen, Vidnyánszky Attila rendezésében, 2021-ben pedig A hegedűs a háztetőn került színpadra Bozsik Yvette rendezésében.” – tette hozzá. „Amiért különösen közel áll hozzám ez az előadás, az az, hogy Huszka Jenő operettjét, a Mária főhadnagy történetét egy valós személy, Lebstück Mária ihlette. Az előadás az 1848-as forradalom és szabadságharc ikonikus honvédhuszár nőalakját állítja a középpontba, aki a csatában Lebstück Károly néven harcolt, és mentette a csatában megsérült bajtársait. Hogyan válik Lebstück Mária, a tizennyolc éves, szerelemről ábrándozó fiatal lány az 1848-as forradalom és szabadságharc honvédhuszár főhadnagyává? Ezt meséli el költői szépséggel, tartalommal és hatásos tablókban a kiváló rendező Homonnay Zsolt. Örömömre szolgál, hogy ismét fogadhatom a Margitszigeten a Budapesti Operettszínház igazgatóját, Kiss B. Attilát és kiváló társulatát.” – mondta el még Bán Teodóra. Minden korosztály számára átélhető Homonnay Zsolt Jászai Mari-díjas színházi alkotó, az Operettszínház művészeti vezetője és az előadás rendezője elmondta: fontosnak tartja, hogy – hidat képezve az akkor élt alakok érzései és a mai nézők lelke között – a történetet átélhetővé tegyék minden korosztály számára. A Mária főhadnagy című nagysikerű előadás vérpezsdítő zenét, tüzes táncokat és felhőtlen nevetést ígér majd augusztus 9-én, pénteken a Margitszigeti Színházban. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház [2024.08.06.] Megosztom: