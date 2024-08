Egyedülálló plakátkiállítás és színházi ősbemutatók az idei LehárFeszten Gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket augusztus 29. és 31. között a LehárFeszt nemzetközi operettfesztivál Révkomáromban, amely a tíz éven át nagy sikernek örvendő Lehár Nyár eseménysorozat továbbéléseként immár második alkalommal kerül megrendezésre. A nagyszabású, háromnapos fesztivál öt helyszínen zajlik, az augusztus 13-án tartott sajtótájékoztatón pedig több, eddig be nem jelentett kísérőprogramot ismertetett Klemen Terézia főszervező. „Minden ilyen rendezvény kapcsán nagyon sok, kívülről alig látható hangyamunka van, legalább annyi, mint egy olimpiai érem mögött” – méltatta köszöntőjében a szervezést lebonyolító Lehár Ferenc Polgári Társulás tevékenységét Keszegh Béla, Révkomárom polgármestere. Kitért arra is, hogy büszkének kell lennünk Komárom múltjára, Lehár Ferencre, aki életének egy szakaszában a városhoz kötődött, egyúttal magára a műfajra is, amelyben alkotott. Beszédében kiemelte Klemen Terézia áldozatos munkáját és elhivatottságát Lehár szellemiségének ápolása iránt, valamint megköszönte azon törekvését, hogy a zeneszerzőt és az operettet minél több emberhez szeretné eljuttatni – a lehető legmagasabb színvonalon. A polgármester köszöntője után Klemen Terézia, a Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke, a fesztivál főszervezője ismertette az idei programot. Beszédében – amellett, hogy szót ejtett az ősbemutatóként színre kerülő Az asszony összetör és a Dérynétől István, a királyig című előadásokról, valamint a Magyar Zenés Színház Szögény Dankó Pista vendégjátékáról – főként a kuriózumokra helyezte a hangsúlyt. De kitért olyan eseményekre is, amelyek az elmúlt napokban kerültek be a műsorba újdonságként. „Komárom a világ zenei palettájára Lehár által került fel” – mondta a főszervező, felhívva a figyelmet egy egyedülálló plakátkiállításra, melyet az érdeklődők a Tiszti pavilonban tekinthetnek majd meg. A tárlat a plakátokon keresztül azt hivatott megmutatni, hogy Lehár munkássága mindenhol jelen van Los Angelestől New Yorkon át Londonig és Lisszabonig. Emellett a LehárFeszt idején megtekinthető lesz egy amerikai karikatúra is, amely arról készült, hogy A víg özvegy a színpadon túl mennyi mindenben él tovább: szivar, koktél, sör vagy éppen egy saláta nevében. Kísérőprogramként Práczky István grafikus korábban már látott LisztOmánia című kiállítása is újra megnyílik. A tárlat ugyan Liszt Ferenc személyére reflektál, mégis kapcsolódik a fesztiválhoz, ugyanis Lehár Ferenc nagy tisztelője volt a zeneszerzőnek. Augusztus 30-án is bővült a programkínálat, a LehárFeszt fővédnökével, Szinetár Miklóssal zajló esemény előtt egy másik szakmai beszélgetésre is sor kerül. Stubendek Katalint, a Pécsi Nemzeti Színház A víg özvegy című előadásának primadonnáját Demčik Norbert fogadja majd. Klemen Terézia kitért a gyerekeknek szóló programokra is. A Muzikális lurkók foglalkozásai kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a kisebbek betekintést nyerhessenek a klasszikus zene világába és megismerkedhessenek a zenés színházzal. Az ismertető zárásaként szó esett az utcán zajló eseményekről is, ugyanis a fesztivál idején a városban lépten-nyomon megidézik majd a 20. század elejének pezsgő nagyvárosi hangulatát. Száz éves kabriók, korabeli primadonna és bonviván jelmezekbe öltözött emberek vonulnak majd fel Révkomárom utcáin. Aki pedig testközelből szeretne ismerkedni az operettek szereplőivel, maga is felpróbálhatja majd a ruhákat, és beülhet az autókba. A flashmob jellegű megmozdulások mellett az autóknak az esti gálákon is fontos szerepük lesz, ugyanis a fellépő művészek ezekkel érkeznek majd az előadások helyszínére. Az eseményt az Európai Unió társfinanszírozásával az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatja. A kisprojekt hozzájárul a polgárok és a képviseleti szervezetek ösztönzéséhez, hogy részt vegyenek az Európai Unió demokratikus és polgári életében és a Magyarország és Szlovákia polgárai közötti eszmecserék előmozdításához. A Lehár Ferenc Polgári Társulásról: A Társulás 2012-ben alakult meg Komáromban Klemen Terézia vezetésével, célja Lehár Ferenc szellemi örökségének megőrzése, ápolása, szellemiségének terjesztése. A szervezet a megalakulása óta rendszeresen szervez az életműhöz kapcsolódó eseményeket – a Lehár Bált, a tavaszi Lehár Napot, a Lehár Nyár rendezvénysorozatot –, valamint minden évben megemlékezéssel, koszorúzással és ingyenes térzenei koncerttel tisztelegnek a zeneszerző előtt Lehár Ferenc születésnapján, április 30-án. 2023-ban hagyományteremtő szándékkal hozták létre a nemzetközi operettfesztivált, melyen amellett, hogy megidézik az operettek fénykorát, olyan ismert kortársak, mint például Kálmán Imre művei is felcsendülnek. [2024.08.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.27.]

