Ünnepi évadot nyitott a Madách Színház Megnyitotta a 2024/25-ös évadot a Madách Színház. A körúti teátrum sajtótájékoztatón ismertette az ősz újdonságait. Még szeptemberben érkezik A nyomorultak, amiben új generáció lép színpadra, novemberben Örömkoncerttel ünneplik, hogy 20 éve lett zenés színház a Madách Színház, a koncert köré pedig programsorozatot is szerveznek, ráadásul egy Emlékkönyv is megjelenik az elmúlt két évtizedről. Szirtes Tamás rendező A nyomorultakról ezt mondta: „Ha bármilyen klasszikus darabnak nekifog az ember, akkor természetes kérdés, hogy egy más korban íródott és játszódó történet mit mond ma. Minden klasszikus darab örökérvényű, de amikor most A nyomorultaknak nekikezdtem, egészen döbbenetes felismerés volt ennek a XIX. században játszódó történetnek az aktualitása. Victor Hugo az egyik legnagyobb francia író volt, rendkívül mélyen hívő, morális ember. Tele volt hittel és bizakodással az emberiség iránt. Tudta, hogy a nyomor elembertelenít. Az embereket nem szabad kitenni kísértésnek, és meg kell találni a jobbik énjüket, emberségüket. Ez a regény sok más mellett arról szól, hogy milyen nagy dolog az emberi tisztaság és az erkölcs felmutatása. Hogy az ember képes jobbá válni, és hogy a világot nemcsak a társadalom törvényei igazgatják, hanem az ősi erkölcsi parancsolatok is. Victor Hugo mélyen hitt abban, hogy a törvényeken túl a világ igazi mozgatóereje az emberség és a kegyelem. És amitől úgy érzem, hogy ez rendkívül fontos történet ma is, az az, hogy a darab nyomatékosan hangsúlyozza a szeretet és a megbocsátás erejét, és az emberi szolidaritás fontosságát.” Les Misérables – A nyomorultak Alain Boublil és Claude-Michel Schönberg szerzeménye, Victor Hugo regénye alapján

musical két részben

Fordította: Miklós Tibor

Szereposztás:

Jean Valjean: Borbély Richárd, Pesák Ádám, Solti Ádám

Javert: Ekanem Bálint Emota, Csiszár István, Posta Victor

Enjolras: Cseh Dávid Péter, Szaszák Zsolt

Marius: Jenővári Miklós, Tóth Dominik

Fantine: Muri Enikő, Simon Boglárka, Zámbó Brigitta

Cosette: Gadó Anita, Haraszti Elvira, Kardffy Aisha

Eponine: Arany Tímea, Baranyi Hanna

Thénardier: Sánta László, Szemenyei János

Thénardierné: Balogh Anna, Kecskés Tímea, Peller Anna

Püspök: Barát Attila, Csengeri Attila, Vikidál Gyula

Gavroche: Ferenczi-Nagy Bátor, Gyetvai Martin, Molnár Barnabás

Kis Cosette: Csemer Olívia, Goitein Júlia, Pekár Jázmin Aisha

Kis Eponine : Csemer Olívia, Palásti Nóra

Továbbá a Madách Színház Zenekara, Tánckara és Kórusa.

Díszlettervező: Kentaur

Jelmeztervező: Rományi Nóra

Koreográfus: Tihanyi Ákos

Zenei vezető: Köteles Géza

Karmester: Köteles Géza, Oberfrank Péter, Zádori László,

Animáció: Vízvárdi András

Hangtervező: Farsang Áron

Világítástervező: Madarász „Madár” János

Szcenikus: Szűcsborus János

Koreográfus-asszisztens: Molnár Ferenc

A rendező munkatársa: Vaszilenko Eugenia

Rendező: Szirtes Tamás

20 év! - Örömkoncert 2004-ben, Szirtes Tamás igazgató kinevezésének évében vált zenés színházzá a Madách Színház. Az elmúlt húsz év páratlan sikereket hozott, 25 világhírű és magyar musical, illetve zenés játék kapott helyet a Madách Színház repertoárján. A Madách Színház elismertsége Magyarországon és a nemzetközi zenés színházi világban mára vitathatatlan. Lenyűgöző előadás- és nézőszámok, felejthetetlen jubileumok, különleges pillanatok, katartikus színházi élmények sokasága foglalja keretbe ezt a két évtizednyi zenés színházi utazást. Ezt megkoronázandó, november 14-15-16-17-én Örömkoncerttel örvendeztetik meg hűséges nézőiket, ahol felcsendülnek az elmúlt húsz év legjelentősebb musicalsikerei, generációkon átívelő, megújult szereposztással. „20 év egy emberi életben is, de egy színház életében mindenképpen fontos és szükséges alkalom a számvetésre. Különösen a Madách Színház esetében, amely 20 évvel ezelőtt műfajt váltott. A nagymúltú prózai színház zenés színházzá vált, és ma már el lehet mondani, hogy ez a műfajváltás egyértelműen elnyerte a magyar közönség szeretetét és bizalmát. Az elmúlt 20 évben a zenés műfaj kiemelkedő művei kerültek színpadra. Nincs a világon színház, amelynek repertoárján egyidőben olyan darabok lennének, mint Az Operaház Fantomja, a Mary Poppins, a Mamma Mia!, a Macskák, a Pretty Woman vagy A nyomorultak. Nagyon kényes világba tévedtünk, ahol a perfekcionizmus, a tökéletesre való törekvés alapfeltétel. Ezeknek a nagymusicaleknek a szerzői, jogtulajdonosai csak azoknak adnak lehetőséget, akikről úgy gondolják, hogy teljesíti azokat a követelményeket, amelyeket a zenés színház megkövetel. Büszkén mondhatom, hogy amikor egy darabra pályázunk, minden esetben megkapjuk a non-replica színrevitel jogát, amely ebben a műfajban a legnagyobb dicséret. Ez a koncert visszatekintés és előretekintés egyben. A műfaj rendkívül sokat változott az elmúlt 20 évben, ahogy a Madách Színház repertoárja Az Operaház Fantomjától a SIX-ig. És a változás sem áll meg, és az az ambíció sem, amivel a Madách Színház igyekszik a legkorszerűbb műfajokat a legmagasabb színvonalon elhozni Budapestre." – mondta Szirtes Tamás igazgató a sajtótájékoztatón. Sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra

Az Örömkoncert közreműködői: Arany Tímea, Baranyai Annamária, Borbély Richárd, Cseh Dávid Péter, Gadó Anita, Gallusz Nikolett, Jenővári Miklós, Kardffy Aisha, Mahó Andrea, Muri Enikő, Peller Anna, Posta Victor, Sánta László, Sasvári Sándor, Serbán Attila, Simon Boglárka, Solti Ádám, Szaszák Zsolt, Szemenyei János, Zámbó Brigitta, valamint a Madách Színház Zenekara, Tánckara és Kórusa.

Az Örömkoncert közreműködői: Arany Tímea, Baranyai Annamária, Borbély Richárd, Cseh Dávid Péter, Gadó Anita, Gallusz Nikolett, Jenővári Miklós, Kardffy Aisha, Mahó Andrea, Muri Enikő, Peller Anna, Posta Victor, Sánta László, Sasvári Sándor, Serbán Attila, Simon Boglárka, Solti Ádám, Szaszák Zsolt, Szemenyei János, Zámbó Brigitta, valamint a Madách Színház Zenekara, Tánckara és Kórusa.

Az Örömkoncert hetében, november 11-től 17-ig tartó nézővonzó programsorozattal készül a színház: izgalmas pódiumbeszélgetések, kiállítás, stand up előadás és az egyik legnépszerűbb program, kulisszajárás is szerepel a kínálatban. A nézők részt vehetnek tánc és énekpróbákon, tesztelhetik zenés színházi tudásukat kvízjáték formájában, számos interaktív program kalauzolja el a résztvevőket a színház csodálatos világába. A húsz éves születésnapot egy Emlékkönyv formájában is megünnepli a színház, hiszen az elmúlt húsz év nem csak a hazai zenés színjátszásra volt óriási hatással, de ezáltal megannyi ember sorsára is. A színház alkotói, művészei és persze nézői életében ez a húsz év magasságokat és mélységeket, örömöt, bánatot, újat hozott és múlót vitt, éppen úgy vagy teljesen másként, mint ami a színpadon történt ezekben az évtizedekben. A Madách Színház Emlékkönyv nem egyszerűen a színház elmúlt két évtizedét dolgozza fel, de bemutatja azokat a sorsokat, amik kapcsolódnak hozzá: személyes emlékekből épül fel egy igaz, szívvel, lélekkel és titkokkal teli történet. A könyvet szerzőként Rényi Ádám író, kommunikációs szakember jegyzi.

