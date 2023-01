Változások a József és a színes szélesvásznú álomkabát szereposztásában Serbán Attila és Barát Attila búcsúzik, új főszereplő, Szaszák Zsolt érkezik a József és a színes szélesvásznú álomkabát című musicalbe! 2008. május 31-én mutatta be a Madách Színház Andrew Lloyd Webber és Tim Rice: József és a színes szélesvásznú álomkabát című művét, Szirtes Tamás rendezésében. A bemutató óta eltelt 15 év alatt Serbán Attila legalább 100-szor öltötte magára a Színes Álomkabátot, és most úgy döntött, nem viseli tovább. 2023. február 4-én este láthatja utoljára a közönség Józsefként. Ez volt Serbán Attila első Madách színházi főszerepe, amely meghatározó volt a pályáján. József szerepét fiatal kollégánk, Szaszák Zsolt veszi át, aki január 27-én este mutatkozott be. A Madách Színház nézői a Mamma Mia! című musicalben, Sky szerepében ismerhették meg, aki tavaly a Sztárban Sztár Leszek című tévéműsorban is nagy sikerrel szerepelt. A József és a színes szélesvásznú álomkabát című előadásunkból egyik Fáraónk is elköszön: Barát Attila, aki egy évvel a bemutató után vette át a szerepet, szintén búcsút mond a nagysikerű musicalnek. Elvis-imitátor uralkodóként február 5-én este lép utolsó alkalommal színpadra. Nagyon köszönjük Serbán Attilának és Barát Attilának az elmúlt másfél évtizedet, és sok sikert kívánunk Szaszák Zsoltnak!



Fotó: Madách Színház - Jardek Szabina [2023.01.29.] Megosztom: