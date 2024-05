Új, fiatal szereposztással tér vissza szeptemberben A nyomorultak musical a Madách Színházba! Visszatér a Madách Színház színpadára a musicalirodalom egyik legnagyobb klasszikusa, Les Misérables/A nyomorultak. A bemutató 2024. szeptember 20-21-22-én lesz. A legendás előadás új, fiatal szereposztással várja a teátrum nézőit, a jegyek értékesítése a szeptemberi előadásokra május 10-én indul. Szirtes Tamás a Madách Színházban először 1999-ben, majd 2015-ben állította színpadra a Victor Hugo örökérvényű regényéből készült zenés darabot. 2024-ben harmadik újjászületésére készül az előadás, tehetséges, fiatal művészek közreműködésével.



A musicalirodalom klasszikusa az egyik kedvencem! Külön öröm, hogy most új generációnak adhatunk lehetőséget, hogy életre keltsék az örökérvényű remekművet. Meggyőződésem, hogy a fiatalok ereje és a klasszikus zene kombinációja – új korszak kezdete A nyomorultak történetében – mondja Szirtes Tamás, a darab rendezője. A korábban Mariust alakító Borbély Richárd és Solti Ádám idén már Jean Valjean-ként léphet színpadra, ahogy Pesák Ádám is. Javert felügyelőt Posta Victor, Csiszár István és Ekanem Bálint alakítják. Marius szerepében Jenővári Miklós és Tóth Dominik egyetemi hallgató lesz látható. A tragikus sorsú Fantine-t Muri Enikő, Simon Boglárka és Zámbó Brigitta keltik életre, míg Cosette-ként Gadó Antitát, Haraszti Elvirát és Kardffy Aishát láthatják a nézők. A minden hájjal megkent kocsmárost Sánta László és Szemenyei János játssza, a feleségét pedig Kecskés Tímea, Peller Anna és Balogh Anna. A nyomorultak magyar rekordere minden bizonnyal Vikidál Gyula, aki az ősbemutató óta állandó szereplője a darabnak. Az első magyar Jean Valjean ezúttal a püspök karakterét formálja meg, Csengeri Attila és Barát Attila mellett. Az alapmű A darab Victor Hugo azonos című regénye (Les Misérables) alapján készült. A nyomorultak 1862-ben jelent meg. A mű jelentős korrajz a 19. századi francia történelemről, politikai, társadalmi, kulturális helyzetről és olyan komoly, morális kérdéseket is feszeget, mint a szeretet és az igazság viadala, a jó és a rossz harca és a becsület, valamint a szabadságvágy mellett halálig való kitartás. A regényből számos adaptáció készült már, filmek, színdarabok és legutóbb a musicalváltozat. A főszereplő Jean Valjean megformálói között találjuk Jean Gabint, Liam Neesont, Hugh Jackmant, Gérard Depardieut és Jean-Paul Belmondot is. A musical A Victor Hugo regénye alapján készült musical zenéjét Claude-Michel Schönberg szerezte, az eredeti francia szöveget pedig Alain Boublil és Jean-Marc Natel írta. Eredetileg albumként jelent meg, az első színpadi bemutató 1980-ban volt Párizsban, a Palais des Sports-ban. Cameron MacKintosh angol producer kezdeményezésére 1983-ban angol nyelvre fordították. A darab 1985. október 5-én debütált a West End-en, ahol mára a legtöbbet játszott musical lett. 1987-ben a Broadway-n is bemutatták, ott a 6. helyen áll a legtöbbet játszott musical-ek sorában. A 2024-es szereposztás a Madách Színházban: Jean Valjean - Borbély Richárd, Pesák Ádám, Solti Ádám

Javert - Csiszár István, Posta Victor, Ekanem Bálint

Enjolras - Cseh Dávid Péter, Szaszák Zsolt

Marius - Jenővári Miklós, Tóth Dominik e.h.

Fantine - Muri Enikő, Simon Boglárka, Zámbó Brigitta

Cosette - Gadó Anita, Haraszti Elvira, Kardffy Aisha

Eponine - Arany Tímea, Baranyi Hanna

Thénardier - Sánta László, Szemenyei János

Thénardierné - Kecskés Tímea, Peller Anna, Balogh Anna

Püspök - Csengeri Attila, Vikidál Gyula, Barát Attila

Gavroche - Gyetvai Martin Ensemble: Balázs Dávid, Balog Tímea, Bánsági Petronella, Braga Nikita, Cseke Brigitta, Eszlári Judit, Galbenisz Tomasz, Kovács Péter, Mezey Diána, Mező Zoltán, Miskovics Róbert, Murvai Márton, Nagy Attila, Németh Gábor, Széphalmi Júlia, Vecsei László

Továbbá a Madách Színház Zenekara, Tánckara és Kórusa. Díszlettervező: Kentaur

Jelmeztervező: Rományi Nóra

Koreográfus: Tihanyi Ákos

Zenei vezető: Köteles Géza

Animáció: Vízvárdi András

Szcenikus: Szűcsborus János

Koreográfus asszisztens: Molnár Ferenc

A rendező munkatársa: Vaszilenko Eugenia

Rendező: Szirtes Tamás Madách Színház [2024.05.05.]