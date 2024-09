Péntek 13-a hozta el a megváltást Marcellinának! Marcellina, a '80-as évek egyik legismertebb hazai sztárja, egy hihetetlenül fájdalmas és hosszadalmas időszakon van túl. Miután hangszalagjainak bevérzése miatt teljes némaságra kényszerült, az énekesnő számára a csend egyenlő volt a pokollal. „A hangom nélkül elveszítettem önmagamat is” – vallotta be őszintén. Egy hónapnyi abszolút némaság, amit Dr. Kiszel Csilla szakorvos írt elő, majd még jönnek majd a további csendesebb hetek… Számára ez nagy próbatétel. „Amikor a doktornő azt mondta, hogy beszélhetek, azonnal kitört belőlem a boldogság. Olyan érzés volt, mintha visszakaptam volna az életemet! Igaz, hogy a teljes regenerálódás, mág sok idő, de ahogy mondani szokták, minden vég valaminek a kezdete” – mesélte meghatottan Marcellina. Az elmúlt hetek során a néma énekesnő számos különös élményben részesült. „Amikor próbáltam kézzel-lábbal magyarázni, az emberek automatikusan vissza tátogtak , mintha ők is elnémultak volna! A legviccesebb reakciók pedig azok voltak, amikor férfiak viccesen azt mondták: 'Bárcsak a feleségem is ilyen csendben lenne!'” – mesélte nevetve, de hozzátette: ez az időszak rengeteg belső vívódást hozott. Marcellina rehabilitációja még folyamatban van. A Kossuth-díjas operaénekesnő, Sümegi Eszter támogatásával most egy új, kemény utazásba kezdett: lassan, lépésről lépésre építi újra hangját. „Ez most egy újabb nagy harc, de nem adom fel. Még mindig megvan bennem az a tűz, hogy újra színpadra álljak és énekeljek – ezúttal talán erősebben, mint valaha!” Új dalok és videóklipek: Marcellina soha nem pihen! Bár a némaság fizikailag megterhelte, Marcellina alkotói energiái nem lankadtak. Egy teljes albumot készített, és a „Ne sírj szaxofonom” új feldolgozása máris a rajongók szívébe talál. Az új klip, amely DJ Lotters közreműködésével és mesterséges intelligencia segítségével készült, igazi időutazás a '80-as évekbe – modern köntösben. „Ez a projekt az egyik legnagyobb büszkeségem. Az új technológiák ötvözése a régi emlékekkel egyszerűen csodálatos!” Az új dalok mellett egy különösen fanyar humorú dal is érkezik, „Kikérem magamnak” címmel, Laáhr Andrással közösen. Ez a dal friss és bátor válasz a mai világ kihívásaira. Marcellina hamarosan új vlogokat is indít, ahol betekintést enged majd a csend időszakában szerzett tapasztalataiba, és megosztja gondolatait a visszatérésről. „Ez a kihívás olyan erővel töltött fel, amit csak akkor érzel, ha megküzdöttél érte. Hamarosan újra készen állok, majd, hogy a színpadra lépjek és megmutassam, hogy erősebb vagyok mint valaha!” [2024.09.18.] Megosztom: