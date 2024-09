Kapcsolódó cikkek • Kapcsolatok • Hangbázis Ingyenes próbanapokat tart a győri zeneműhely Különleges lehetőséggel hívja és várja a zenészeket, előadókat, zenetanárokat és DJ-jek a Hangbázis, amely nemrég nyitotta meg kapuit. Két hétig ingyenesen próbálhatják ki az érdeklődök, milyen is egy profi próbaterem vagy éppen stúdió. A Hangbázis egy komplett zeneműhely, ahol stúdió, próbaterem, süketszoba, DJ-terem, oktatóterem, podcast szoba, fotóstúdió és még számos remek lehetőség várja a zenei körökben mozgókat azért, hogy a lehető legprofibb munkát adhassák ki a kezükből. A Hangbázis megálmodói szeretnék, ha minél többen betekinthetnének abba a zenei fellegvárba, amelyre eddig még nem volt példa az országban! Így szeptember 16–27. között ingyenes lehetőséget biztosítanak a zenészeknek, előadóknak, DJ-knek, zenetanároknak és mindenkinek, aki bátorságot érez magában ahhoz, hogy kipróbálja magát, igazán profi körülmények között, profi szakemberek segítségét igénybe véve. „ A tervünk többek között az is, hogy a a Hangbázis egy valódi közösségi tér szerepét is betöltse, ezért is hirdettük meg az ingyenes időszakot. Szeretnénk sok tehetséges zenész vagy zene közeli emberrel találkozni, megismerkedni, megmutatni nekik a helyet! Jöjjenek el minél többen és próbálják ki a HangBázist, amivel nekünk is segítenek, hiszen közösen még tovább fejleszthetjük a lehetőségeket, maximálisan a látogatók igényeire szabva!” – mondta Takács András zenei szakember, a hely egyik tulajdonosa. Az ingyenes tesztidőszak tehát minden zenében tevékenykedő érdeklődőnek szól, egészen szeptember 27-ig, naponta 10-18 óra között. Nagyon fontos, hogy a lehetőség bejelentkezéshez kötött, amelyet az info@hangbazis.hu e-mail-címen lehet megtenni, illetve bővebb információ is itt kapható! – zene.hu – [2024.09.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.23.]

