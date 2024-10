Őszi zenei csemegék a Magyar Zene Házában - Ne hagyd ki! Izgalmas őszi programkínálat várja a zenekedvelőket a Magyar Zene Házában, ahol a változatos koncertek és különleges kiállítások mellett a zenei oktatás is kiemelt szerepet kap. Fedezd fel Cziffra György életét bemutató ingyenes pop-up kiállítást, amely a neves zongoraművész előtt tiszteleg, és merülj el a virtuózok világába Batta András Szubjektív! című sorozatán keresztül. Koncertek a világ legjobb előadóival Az őszi koncertsorozat olyan nemzetközi sztárokat vonultat fel, mint Kim Gordon, a Sonic Youth alapítója, vagy a jazz kiemelkedő gitárosa, Kurt Rosenwinkel, aki október 25-én mutatja be 2001-es albumát. November 23-án a Sun Kil Moon és a magyar Amoeba közös lemezének bemutatója is megelevenedik, miközben november 8-án Kirill Troussov zenei barátaival lép fel, és novemberben a detroiti Deepchord is bemutatja élő show-ját. Különleges események és oktatási programok A zenei nevelésre is hangsúlyt fektet a Magyar Zene Háza, ahol A dal a miénk! című utazó zenepedagógiai program célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekhez eljuttassa a zenét. Az ingyenes programok mellett a közönség előtt rögzített dalok és mesélős koncertek is várják a látogatókat, mint például a Bagossy Norbert és Beck Zoltán részvételével zajló Dalszerzők Köre. Művészeti fúziók és közösségi élmények John Malkovich összművészeti produkciója és a zenei mesék világába invitáló programok mellett a gyerekek számára is sok élményt kínálnak. Az október 10-én induló Basszus, tudtam! élő kvízsorozat remek szórakozást ígér, míg a Popkulturális Klubkönyvtárban hazai előadók ikonikus albumainak közös meghallgatása is megtörténik. Ne hagyd ki ezt a páratlan lehetőséget, hogy a zene és a művészet varázslatos világába merülj! Látogass el a Magyar Zene Házába, ahol a klasszikusoktól a kortárs zenei csodákig mindenki megtalálja a számára legkedvesebb programot! [2024.10.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu