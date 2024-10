Hatalmas buli az X-Faktor hetedik válogatóján: a közönség és a mentorok együtt buliztak a színpadon Az X-Faktor hetedik válogatóján nemcsak a tehetségek ragyogtak, hanem egy óriási buli is kialakult a stúdióban. DJ Alexander fellépése teljesen felrázta a stúdiót, és olyan hangulatot teremtett, hogy a mentorok és a közönség egyaránt felpattantak a helyükről, és együtt buliztak a színpadon. Az eddigi egyik legnagyobb show alakult ki, ahol a zene ereje és az önfeledt szórakozás átvette az uralmat. Gáspár Laci és Majka már a produkció elején élvezte a hangulatot, és a végeredmény egy igazi partihangulat lett, amely sokáig emlékezetes marad. Gáspár Laci rátalált a legnagyobb tehetségre: Toldi Sándor lenyűgözte a mentorokat A válogató másik emlékezetes pillanata akkor következett be, amikor Toldi Sándor, Adele egyik nagy slágerével lépett az X-Faktor színpadára. A mentorok egyszerűen el voltak ragadtatva az előadásától, Gáspár Laci pedig kijelentette, hogy ő a 2024-es évad legnagyobb hangja lehet. A mentorok áradoztak a produkcióról, és úgy tűnik, Toldi Sándor előtt nagy lehetőségek állnak a verseny további szakaszaiban. Könnyek és érzelmi viharok: mi várható az X-Faktor táborában? Az X-Faktor tábora következik, ahol a versenyzők számára az izgalom és a stressz új szintre lép. Az előzetes alapján érzelmi kitörésekre és könnyekre is számíthatunk, hiszen a versenyzők itt már igazán nagy nyomás alatt próbálnak bizonyítani. Október 26-án este 20 órától, valamint október 27-én 19:30-tól a nézők részesei lehetnek ezeknek az érzelmekkel teli pillanatoknak. Gáspár Laci gyerekkori emlékei és egy 15 éves rockzenész A válogatón nemcsak Toldi Sándor nyűgözte le a mentorokat. Taschner Emma, a 15 éves soproni rockzenész is óriási benyomást tett Gáspár Lacira és a többiekre. Saját dala és előadásmódja lenyűgözte a közönséget, így ő is esélyes lehet arra, hogy a későbbiekben nagyot alakítson. Emellett Hétvári Andrea egy különleges ASMR produkcióval érkezett, amely Gáspár Lacit visszarepítette a gyerekkorába. Ez a produkció Tóth Andi számára viszont váratlanul megemelte a pulzusát, annyira intenzíven hatott rá. Feloszlott Hörcher László zenekara: botrány az X-Faktor színpadán A válogatón azonban nem minden a zökkenőmentes produkciókról szólt. Hörcher László és zenekara, az Udvarias Tömeggyilkos visszatért a színpadra, hogy újabb botrányt keltsenek gitártörő fellépésükkel. Ezúttal azonban nem a mentorok akadtak ki rájuk, hanem a zenekar tagjai hagyták faképnél Hörchert, így zenekara a produkció közepén feloszlott. Ez a meglepő fordulat is feszültséggel töltötte meg a stúdiót. Farkas Ferenc a zenével bizonyított bántalmazóinak A verseny során megható történet is kibontakozott: Farkas Ferenc „Enemy” nevű 22 éves versenyzője Tápióságból érkezett, és történetét elmesélve megindította a mentorokat és a közönséget is. Elmondta, hogy zenéjével szeretne bizonyítani mindazoknak, akik bántották őt, és úgy érzi, a zene adta számára az erőt, hogy újra talpra álljon. Az X-Faktor következő részei még több izgalmat, érzelmet és meglepetést tartogatnak, ne hagyd ki a folytatást! [2024.10.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.19.]

