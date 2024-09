Vinylen adja ki újra életművét az ősszel Budapesten játszó progmetal zenekar

7 vinyl lemezes box set kiadásával indítja a 40 éves jubileumi ünneplést a Dream Theater, mely hamarosan Budapesten is koncertezik. A Dream Theater Vol. 1 című gyűjtemény a zenekar ’90-es években megjelent lemezeit tartalmazza, vagyis a sokak által keresett Images And Words, Awake, Falling Into Infinity, és Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory-t is vinyl formában. A gyűjteményes darab egy vadiúj borítót is kapott, Hugh Syme tervezésében.

Ráadásul ez a 2500 példányban elérhető kiadvány csak az első a műfajteremtő progresszív metal zenekar ünnepi kiadványai között, hiszen jövőre az életmű további részeit is kiadják egy második és harmadik csomagban. Előrendelést itt adhatunk le a szeptember 27-én megjelenő lemezekre.

A Mike Portnoy-jal ismét kiegészült, Grammy-díjas Dream Theater emellett javában készíti az új, tizenhatodik nagylemezt is: a felvételek már lezárultak, és a keverés is talán lassan a végéhez közeledik. Emellett turnéra is indulnak az ősszel: alig egy hónap múlva, Londonban kezdik a fellépéseket, látványos és slágerekben gazdag műsort ígérve. Magyarországra november 1-én érkeznek, és a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel; a budapesti koncertre a kiemelt ülőhelyek már elfogytak, de néhány kiemelt álló-, illetve normál álló- és ülőjegyek még elérhetők.

A CONCERTO Music bemutatja: An Evening With DREAM THEATER | 40th Anniversary Tour

2024. november 1., péntek 18 óra

Papp László Budapest Sportaréna

Belépő: ülőjegyek 17.900 - 28.900 Ft, állójegyek 24.900 Ft, kiemelt álló 28.900 Ft

[2024.09.27.]