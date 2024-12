Országos turnéra indul 2025-ben a Képzelt riport... Országos turnéra indul 2025-ben a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical. A Vándorfi László rendező által jegyzett előadást először 30 évvel ezelőtt mutatták be Veszprémben, azóta többször színpadra került, töretlen sikerrel. Bár a szereplők folyamatosan frissültek az évek során, egy szerep megformálója a kezdetek óta állandó: Novák Péter énekes, táncos, koreográfus három évtizede játssza a darabban Manuel szerepét, ami folyamatosan idősödik vele együtt. Novák Pétert 1994-ben kérték fel először, hogy a Képzelt riport... című musical-ben Manuel szerepét alakítsa a veszprémi előadásban. „Nagy lendülettel vállaltam, aztán négy évig ott is maradtam” – emlékszik vissza a sokoldalú művész, aki akkor, 24 évesen énekelte a darab talán legikonikusabb, Ringasd el magad című dalát. Azóta a mű sokszor színpadra került, és sorra váltották egymást a színészek a különböző szerepekben. Manuel szerepét azonban ebben a rendezésben azóta is Novák Péter alakítja, aki töretlenül az egyik legdinamikusabb szereplője a darabnak. „Valahogy „beleszorultam” a szerepbe, aminek egyébként nagyon örülök. Együtt lettünk egyre érettebbek Manuellel, amit szerettem volna a mostani előadásban hangsúlyosabban is kifejezni” – meséli Novák. „Bár én – szerencsésen - még nem őszülök, a kor haladtát azzal is igyekszem érzékeltetni, hogy a szerep miatt őszre festetem a hajam” – avatott be minket a művész.



A 2025-ös turné a legnagyobb vidéki arénákat – Debrecen, Veszprém, Győr, Szeged és Pécs - érinti és a fővárosi Papp László Arénában is színre kerül, és már az is biztos, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel Budapesten, Veszprémben és Pécsen dupla előadás lesz, Novák Péter mellett a főbb szerepekben Szabó Kimmel Tamással, Trokán Nórával és Fekete Lindával. A turné állomásai:

Debrecen, Főnix Aréna 2025. január 18.

Veszprém Aréna 2025. január 25.

Budapest, Papp László Aréna 2025. február 1.

Győr, Audi Aréna 2025. február 8.

Szeged, Pick Aréna 2025. február 22.

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok 2025. március 1. [2024.12.01.]