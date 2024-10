Igazi magyar klasszikus a Thália Színház palettáján - Érkezik a Tóték! Izgalmas produkcióval nyitja a télikerti bemutatók sorát a Thália Színház a 2024/25-ös évadban: elindultak a Tóték próbái! Az Örkény István kisregényén alapuló tragikomédia, amelynek ősbemutatójára szintén a Thália Színházban került sor 1967-ben, 2024. november 22-én debütál ismét a teátrum neve alatt, ezúttal Kovács Lehel rendezésében, Mucsi Zoltán, Csarnóy Zsuzsanna, Kovács Krisztián, Kövesi Csenge és Tamási Zoltán szereplésével. A produkció a Nézőművészeti Kft.-vel való együttműködés keretei között valósul meg. „Nem vártuk meg a hatvanéves jubileumot, hanem így, három évvel korábban tér vissza a Thália Színházba a Tóték az 1967-es ősbemutató után. Kazimir Tanár Úr is éppen annyi idős volt, negyvenkét éves, mint most Lehel, amikor bemutatták a darabot az ő rendezésében” – nyitotta meg a Tóték olvasópróbáját Nagy Viktor, a színház művészeti vezetője. A Tóték történetét talán senkinek sem kell bemutatni; adott egy megfáradt, hóbortos őrnagy, valamint egy kedves falusi család, akik a fronton harcoló fiuk érdekében bármit megtennének az egyébként igencsak nehéz természetű vendégük kényelméért. Mindez Örkény István, a groteszk mesterének tollából, aki szórakoztató formában boncolgat olyan komoly, egzisztenciális kérdéseket, mint az emberi kiszolgáltatottság és az élet abszurditása. Kovács Lehel, a drámai vígjáték rendezője több Örkény idézettel is készült az október 7-ei olvasópróbára, hogy az író saját szavaival szemléltesse a produkció részleteit. „Hiszem például, hogy abban az információözönben, szózuhatagban, amiben élünk, a közlés értéke devalválódott, de nem hiszem, és sohasem fogom hinni, hogy ember és ember közt valaha is megszüntethető a kommunikáció.” Lehel kiemelte, milyen bátor vállalkozás volt annak idején Örkény Istvántól az abszurd bevezetése a magyar színházi életbe, így igyekezni fog ő is felnőni a feladathoz. A Tóték próbafolyamatát figyelemmel kíséri Radnóti Zsuzsa dramaturg is, aki Örkény István feleségeként személyesen is részt vett az 1967-es ősbemutatón. Zsuzsa a Magyar Dráma Napja alkalmából látogatott el a Thália Színházba szeptember folyamán, ahol megosztotta a gondolatait mind a Kazimir Károly féle Tótékkal és az új produkcióval, mind drámai kisregény háttértörténetével kapcsolatban. „A darab a maga módján mindig aktuális, hiszen az emberi kiszolgáltatottság és a hatalom kiegészítik egymást. A kiszolgáltatott ember a hatalomnak alárendeltje lesz, a hatalom pedig megteremti a maga kisemberét és alávetettjét. Ez a fajta alap felállás minden korban érvényes, azon túl, hogy hála istennek, nagyon jól is van megírva.” Zsuzsa emellett azt is elmesélte, hogy maga Kazimir Károly, a színház főrendezője volt az, aki megkereste Örkény Istvánt a Tóték színdarab ötletével. A darab aztán Latinovits Zoltán, Nagy Attila és Dajka Margit szereplésével debütált az akkori Thália Színházban, és azóta is sikerrel játsszák számos teátrum színpadán. A Tóték a Thália Színház és a Nézőművészeti Kft. közös produkciójaként kerül bemutatásra a Thália Télikertben 2024. november 22-én.

Szereplők: Mucsi Zoltán, Csarnóy Zsuzsanna, Kovács Krisztián, Kövesi Csenge, Tamási Zoltán Rendező: Kovács Lehel. A díszletért Zöldy Z Gergely, a jelmezekért Molnár Anna, a szövegért Gyulay Eszter dramaturg felel. Zeneszerző: Monori András.



Thália Színház - Bodnár Bianka [2024.10.20.]