Vodka for Kids: Új klip, országos turné és hamarosan érkezik az Álom az élet kislemez! A Vodka for Kids erősen bekezdi 2025-öt: új videoklippel és országos turnéval indítja az évet a zenekar. Az ÁLOM AZ ÉLET című kislemez február végén érkezik, de addig is megérkezett a második beharangozó daluk, a TŰZOLTÁS SEMMIVEL. Áprilisban a Budapest Park színpadát szántják majd fel az AWS vendégeként. A kislemez második dalához, a TŰZOLTÁS SEMMIVEL című számhoz a zenekar visszatérő vizuális csapatával, Fekete Gyula rendezővel készített videoklipet. A dal és a videó is az átlagember elidegenedéséről szól, akik szinte élvezettel nézik végig azt, hogy maguk körül minden elpusztul és mosolyogva szenvednek a romok fölött. Várunk mindig valakire, vagy valamire, hogy jobbá tegye az életünket, holott saját magunknak kell kezünkbe venni a sorsunkat és fordítani a dolgokon. A videóban négy ismeretlen arcot látunk, akik talán a múlt démonai, talán a saját félelmeink. Elkapnak, letépik rólad az illúziók utolsó rétegeit, és addig tartanak fogva, amíg már nem marad más belőled, csak a nyers igazság. Ez a klip a kontroll elvesztéséről szól, arról a pillanatról, amikor már nem te irányítasz, amikor a tűz nem csak körülötted ég, hanem benned is. De vajon a végén mi marad? Hamuvá válik minden, vagy valami új születik a lángokból? Az új anyagot 2024-ben rögzítették Pécsen az NKA - Hangfoglaló Program keretein belül. A dalok egyszerre ösztönösek és változatosak, a zenekar pedig most először lassabb számokat is beemelt a repertoárjába. “A magyar szöveg már ránk tapadt. Minek írjunk dalokat angol nyelven?” – mondja a zenekar. A kislemez címét az ikonikus videó, “Álom az élet, kár lett volna disszidálni”, egy underground deszkás közösség falán talált graffiti és Petri György T.D.-höz (Tandori Dezső) c. verse inspirációjából merítette. Az ÁLOM AZ ÉLET dalai az álom és ébrenlét határán mozognak, és pontosan ezt az érzést ragadja meg a kislemez valamennyi dala. A zenekar nemcsak a stúdióban, hanem a színpadon is megmutatja az új anyagot. Az elkövetkezendő hónapokban országos turnéra indulnak, amelynek állomásain az AWS előtt lépnek fel. Az új kislemez dalaival és a jól ismert zúzós VODKA FOR KIDS energiával találkozhatnak a rajongók az ország legnagyobb klubjaiban. 2025 TURNÉ: Vodka For Kids + AWS:

02.21. // Veszprém – Expresszó

03.07. // Pécs – Pécsi Est

03.08. // Győr – Bridge

04.24. // BUDAPEST PARK [2025.02.11.]